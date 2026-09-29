FiberCop porta la rete ultraveloce in fibra ottica a Medesano

(Teleborsa) - FiberCop ha avviato i lavori di potenziamento della rete in fibra ottica in modalità FFTH (fino a casa) nel comune di Medesano, nel parmense. Gli interventi, interamente finanziati dall'azienda che gestisce la rete, coinvolgeranno diverse aree del territorio comunale, con l’obiettivo di rendere progressivamente disponibili collegamenti ultraveloci.



L’infrastruttura digitale predisposta da FiberCop arriverà fino a 10 Gigabit al secondo, permettendo di accelerare i processi di digitalizzazione di cittadini, imprese e pubblica amministrazione e abiliterà la fruizione di servizi innovativi, quali lo streaming in 4K, lo smart working, la telemedicina e servizi digitali come la gestione del traffico, dell’illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale. La fibra ottica contribuirà anche ad aiutare l’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di CO2.



I cittadini potranno verificare la copertura del servizio presso il proprio operatore telefonico e richiederne l’attivazione per beneficiare fin da subito delle prestazioni della nuova rete.



"Gli investimenti che FiberCop ha iniziato a realizzare a Medesano sono certamente importanti e consentiranno a cittadini, imprese, associazioni e liberi professionisti di poter usufruire di servizi particolarmente innovativi", commenta il Sindaco Michele Giovanelli, dicendosi "soddisfatto delle opere in fase di realizzazione. Si tratta di interventi straordinari interamente finanziati dal gestore, che permettono al nostro territorio di fare un concreto passo avanti in termini di innovazione e digitalizzazione".



"FiberCop continua a investire nella trasformazione digitale del Paese, promuovendo l’adozione della fibra ottica e facilitando l’accesso a servizi avanzati in tutto il territorio” – dichiara Gianni Crocetti, Responsabile Operations Area Nord Est di FiberCop - La disponibilità di un’infrastruttura in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori attraverso connessioni stabili e veloci permetterà di sostenere le imprese nello sviluppo del loro business e di migliorare la qualità della vita dei cittadini, contribuendo alla crescita dell’economia locale".







I lavori in programma



Gli interventi previsti riguarderanno tutto il territorio comunale. Per la realizzazione della rete saranno utilizzate, laddove possibile, infrastrutture già esistenti, mentre i nuovi scavi, ove necessari, saranno realizzati secondo criteri di sostenibilità ambientale. FiberCop opererà per limitare l’impatto sulla viabilità e procedere speditamente nella realizzazione della nuova rete

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