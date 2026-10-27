Milano 13:50
49.357 +0,35%
Nasdaq 26-ott
29.273 0,00%
Dow Jones 26-ott
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Londra 13:50
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Francoforte 13:50
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Forte interesse per Unipol

Finanza
Forte interesse per Unipol
(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre
Brilla il Gruppo finanziario a assicurativo italiano, tra i titoli dell'indice FTSE MIB, che chiude la seduta con un aumento del 2,36%.


Operatività odierna:
Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 25,17 Euro, con stop loss individuato a quota 24,16 Euro, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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