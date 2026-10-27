Forte interesse per Unipol

(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre

Brilla il Gruppo finanziario a assicurativo italiano , tra i titoli dell'indice FTSE MIB , che chiude la seduta con un aumento del 2,36%.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 25,17 Euro, con stop loss individuato a quota 24,16 Euro, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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