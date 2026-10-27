Milano 13:52
49.349 +0,33%
Nasdaq 26-ott
29.273 0,00%
Dow Jones 26-ott
52.362 +0,28%
Londra 13:52
10.674 -0,87%
Francoforte 13:52
25.491 +0,32%

Francoforte: in calo Henkel

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in calo Henkel
Ribasso per il produttore tedesco di agenti chimici e detersivi, che presenta una flessione dell'1,81%.
Condividi
```