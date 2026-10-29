Francoforte: andamento sostenuto per Henkel
(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore tedesco di agenti chimici e detersivi, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,59%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Henkel evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società specializzata in prodotti chimici rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Henkel. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 80,23 Euro. Primo supporto visto a 79,47. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 79,03.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```