Francoforte: andamento sostenuto per Henkel

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore tedesco di agenti chimici e detersivi , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,59%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Henkel evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società specializzata in prodotti chimici rispetto all'indice.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Henkel . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 80,23 Euro. Primo supporto visto a 79,47. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 79,03.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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