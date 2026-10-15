Francoforte: andamento sostenuto per Henkel

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore tedesco di agenti chimici e detersivi , che tratta in utile dell'1,97% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Henkel rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo della società specializzata in prodotti chimici sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 79,18 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 78,24. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 80,12.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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