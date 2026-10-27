Francoforte: performance negativa per Henkel

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore tedesco di agenti chimici e detersivi , che presenta una flessione dell'1,81% sui valori precedenti.



L'andamento di Henkel nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società specializzata in prodotti chimici . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 77,55 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 76,69. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 76,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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