Francoforte: prevalgono le vendite su SUSS

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di apparecchiature per semiconduttori , che perde terreno, mostrando una discesa del 9,95%.



La tendenza ad una settimana di SUSS è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 44,9 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 49,97. Il peggioramento della società di sistemi per la lavorazione dei wafer è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 42,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```