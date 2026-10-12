Intesa Sanpaolo premiata ai Global BankTech Awards per il progetto "InSelf Channel"

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha vinto, nella cerimonia dei Global BankTech Awards organizzati da The Digital Banker lo scorso 24 settembre, il premio "Best Personalised Customer Engagement Solutions Provider for Retail Banks – Central and Eastern Europe" per il progetto "InSelf Channel", sviluppato dalla Divisione International Banks nell'ambito del programma IsyTech International. Il riconoscimento premia l'evoluzione dei canali digitali da strumenti operativi a piattaforme di relazione personalizzata.



IsyTech International nasce dalla collaborazione tra la Divisione International Banks e International Value Services (IVS), società tecnologica del Gruppo, ed è una pietra miliare del percorso di accelerazione digitale delle banche estere annunciato dal Consigliere Delegato Carlo Messina nel Piano d'impresa 2026-2029. InSelf Channel è un modello transnazionale che introduce una nuova generazione di mobile e internet banking in sette banche del Gruppo: PBZ (Croazia), Banca Intesa Beograd (Serbia), VUB Bank (Slovacchia), CIB (Ungheria), Intesa Sanpaolo Bank Slovenija, Intesa Sanpaolo Romania e Intesa Sanpaolo Banka Albania, con architettura comune, percorsi armonizzati e flessibilità locale.



"Con InSelf Channel abbiamo trasformato i canali digitali in strumenti di relazione sempre più vicini alle esigenze delle persone", ha dichiarato Emiliano Bert, responsabile Platforms & Transformation della Divisione International Banks. "Si conferma non solo la qualità delle soluzioni realizzate, ma anche la capacità di lavorare come un unico Gruppo, mettendo a fattor comune le competenze della Divisione International Banks e di International Value Services."

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