Invito all'acquisto per Comer Industries

(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre

Ottima performance per il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza , tra i titoli dell'indice FTSE Italia Mid Cap , che ha chiuso in rialzo del 3,66%.





Operatività odierna:

L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 45,3 Euro, con stop loss fissato a livello 41,86 Euro, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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