Accenture vola dopo risultati e guidance sopra le attese

(Teleborsa) - Protagonista Accenture che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 18,52%.



Il colosso della consulenza ha annunciato risultati del quarto trimestre superiori alle attese e fornito previsioni per l'esercizio in corso incoraggianti. Nel dettaglio, il quarto trimestre si è chiuso con un utile netto in crescita a 1,99 miliardi di dollari e ricavi per 18,68 miliardi di dollari. Per l'intero anno, l'azienda ha riportato un utile di 8,37 miliardi di dollari, pari a 13,56 dollari per azione, e ricavi per 74,18 miliardi di dollari. Accenture prevede per l'anno in corso utili compresi tra 14,39 e 14,81 dollari per azione.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P 100 , su base settimanale, si nota che la società specializzata in consulenza gestionale, servizi tecnologici e di outsourcing mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +18,42%, rispetto a -0,8% dell' S&P 100 ).



La situazione di medio periodo di Accenture resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 225,1 USD. Supporto visto a quota 212,1. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 238.



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