S&P Global supera le attese con ricavi +7% ed eps rettificato +9% nel terzo trimestre

La società ha intanto avviato una revisione strategica valutando, tra le ipotesi, una potenziale separazione di Capital IQ

(Teleborsa) - S&P Global ha archiviato il terzo trimestre con risultati superiori alle attese e annunciato una revisione strategica per Capital IQ.



Nel dettaglio, il periodo ha visto un fatturato di 3,678 miliardi di dollari, con un incremento del 7% annuo. L'utile netto è aumentato del 20% a 1,298 miliardi di dollari, mentre l'utile per azione è cresciuto del 26% a 4,45 dollari.



L'utile netto rettificato ha registrato un incremento del 4% a 1,337 miliardi di dollari, e l'utile per azione rettificato è salito del 9% a 4,58 dollari. A spingere l'ultima riga di conto economico è stata la crescita del risultato operativo, che ha beneficiato, tra l'altro, di una plusvalenza derivante da un'operazione di dismissione nel settore Energy.



Revisione strategica per Capital IQ

La società ha avviato una revisione strategica valutando, tra le ipotesi, una potenziale separazione di Capital IQ e delle relative attività legate ai dati, che costituiscono la maggior quota della divisione Kensho Data & Platforms all'interno del segmento Market Intelligence.



Sebbene il perimetro esatto sia ancora in fase di definizione, S&P prevede di mantenere al proprio interno RatingsDirect, RatingsXpress ed Enterprise Solutions. La società evidenzia che "Capital IQ e le attività a essa connesse dispongono di ottime basi per crescere e prosperare", ritenendo che "una proprietà separata possa favorire investimenti mirati e una maggiore focalizzazione, consentendo a tali attività di accelerare l'innovazione e la crescita".



La guidance

Tra i target sull'intero 2026, S&P Global stima un utile per azione rettificato al di sopra del precedente intervallo di stima, compreso tra 17,50 e 17,75 dollari, grazie all'effetto combinato di maggiori ricavi ed espansione dei margini.



(Foto: Free-Photos / Pixabay)

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