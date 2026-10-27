Webuild nominata preferred bidder ferrovia in Zambia promossa dal Piano Mattei

(Teleborsa) - Webuild è stata nominata preferred bidder per il Lotto 1B del Lobito Corridor Railway Project in Zambia, una nuova ferrovia di circa 517 chilometri per favorire l'integrazione infrastrutturale dell'Africa australe, in una regione strategica per lo sviluppo delle catene del valore dei minerali critici.



L'infrastruttura è inserita tra le iniziative strategiche sostenute dal Piano Mattei per l'Africa promosso dal Governo italiano. L'intera opera è destinata a rivoluzionare i collegamenti commerciali e logistici dell'Africa Australe con i mercati internazionali: una volta completata, ridurrà i tempi di trasporto delle merci dal Copperbelt ai mercati internazionali da 16 a 7 giorni, generando benefici economici stimati in circa 3 miliardi di dollari per Zambia e Angola. Il progetto potrà inoltre rappresentare un'importante opportunità per il coinvolgimento della filiera italiana delle costruzioni.



Il lotto prevede la progettazione e la realizzazione di una linea ferroviaria che correrà dal confine con l'Angola fino a Chingola, nel cuore della provincia di Copperbelt. Il tracciato attraversa territori ancora privi di infrastrutture su larga scala e comprende 22 ponti e viadotti, 8 stazioni e 3 depositi di manutenzione progettati per sostenere grandi volumi di traffico merci. Nel consorzio internazionale guidato da Webuild figurano la turca Ictas (30%) e la portoghese Mota-Engil (30%). La selezione del preferred bidder è subordinata alla conclusione delle negoziazioni tecniche, commerciali e legali, il cui avvio è previsto per novembre 2026.

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