OPA Webuild su Trevi, ottenuta l'autorizzazione ai sensi del Golden Power
(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Webuild sulle azioni ordinarie Trevi, l'offerente ha reso noto l'avveramento della condizione di efficacia relativa all'ottenimento delle autorizzazioni ai sensi della normativa italiana in materia di investimenti in settori strategici (Golden Power). In particolare, in data odierna la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato la decisione di non esercitare i poteri speciali previsti dalla vigente normativa, senza imporre condizioni o limitazioni.
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