Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 27/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre
Balza in avanti il principale indice della Borsa di Milano, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,90%.
Il quadro di medio periodo del FTSE MIB ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 50.053. Primo supporto individuato a 48.793. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 51.313.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)