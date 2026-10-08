Intesa Sanpaolo sigla patto di sistema con PMI commercio, artigianato e turismo

20 miliardi per nuove agevolazioni e condizioni più favorevoli per le micro e piccole imprese

(Teleborsa) - La Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo lancia un piano per le PMI e micro imprese di commercio, artigianato e turismo per favorire ricadute economiche e stabilità occupazionale nelle diverse aree del Paese. Una iniziativa in linea con la missione

del primo Gruppo bancario italiano di vicinanza e attenzione ai territori, sostegno all’economia di prossimità e alle famiglie lavoratrici e tutela dell’occupazione.



Le micro imprese, con fatturato inferiore ai 2,5 milioni di euro o con meno di 10 addetti, rappresentano una parte rilevante dell’economia italiana: sono attive oltre 4,4 milioni di piccolissime realtà imprenditoriali, pari al 95% delle imprese del Paese, che impiegano circa 7,5 milioni di addetti (il 41% della forza lavoro italiana) e generano circa il 25% del valore aggiunto nazionale.



Un piano da 20 miliardi

Un plafond di di 20 miliardi di euro è stato messo a disposizione dalla Banca per finanziamenti in innovazione, digitalizzazione e riqualificazione, in aggiunta ad agevolazioni sui sistemi di pagamento digitali, mediante azzeramento delle commissioni per importi fino a 20 euro effettuati con il POS fisico.



Le misure, illustrate oggi a Milano, nascono dal confronto e collaborazione con le principali associazioni di categoria dei settori commercio, artigianato e turismo - Confcommercio, Federalberghi e Confartigianato - e consolidano un nuovo patto di sistema per rafforzare la competitività e affrontare alcune tra le attuali sfide, dai costi energetici agli strumenti digitali fino alla formazione specializzata e alla difesa dell’occupazione.



I nuovi interventi sono destinati al segmento delle piccole e piccolissime aziende che alimentano l’economia di prossimità con negozi, servizi, strutture ricettive, laboratori. Un bacino di circa 800.000 imprese clienti della Divisione Banca dei Territori, che sostiene quotidianamente il tessuto economico delle comunità locali in cui opera, ascoltando da vicino le varie esigenze grazie ad un presidio costante del territorio. Le misure definite con le associazioni di settore:



Le misure per settore

Per il commercio è previsto l'azzeramento totale delle commissioni su POS fisico per importi fino a 20 euro, condizioni agevolate sopra questa soglia sui pagamenti digitali e iniziativa dedicata sul canone del POS. Una misura he va a beneficio di circa 3 miliardi di transazioni all’anno, per un controvalore di transato di circa 40 miliardi di euro, che vede quindi un ulteriore contributo di Intesa Sanpaolo all’economia reale stimato in circa 100 milioni di euro di minori costi a beneficio dei piccoli esercenti.



Per l’artigianato, si parla di finanziamenti dedicati agli investimenti in digitale ed energia, agevolazioni sulle linee di anticipo fatture per supportare la gestione della liquidità e condizioni dedicate sulle soluzioni POS per agevolare l’accettazione dei pagamenti digitali, anche in mobilità.



Per il turismo, previsto un sostegno agli investimenti di riqualificazione energetica delle strutture ricettive e agevolazioni per la gestione finanziaria della stagionalità, attraverso le linee di "Anticipo Prenotazioni Alberghiere", che consentono di gestire i picchi stagionali con maggiore flessibilità e a condizioni più vantaggiose oltre ad un’offerta dedicata per l’accettazione dei pagamenti digitali.



Per tutte le aziende delle Associazioni coinvolte, Intesa Sanpaolo mette a disposizione 20 miliardi di euro per investimenti dedicati a sviluppo del business, digitale ed energia. Introdotta la nuova soluzione di finanziamento "Prima Rata Zero",in base alla quale la Banca, per linee di credito fino a 50.000 euro, si farà carico del pagamento della quota d’interessi della prima rata, oltre al pagamento della quota interessi in occasione delle rate di fine 2027 e 2028 (Bonus Natale). Introdotta anche l’innovativa "Formula Flessibilità" che consente la sospensione della quota capitale delle rate dei finanziamenti in essere, allungandone la durata per liberare ulteriore liquidità.



Per far conoscere le nuove misure, Intesa Sanpaolo e le associazioni di categoria hanno avviato il roadshow "Vicini a chi fa impresa ogni giorno", con le prime tappe dedicate al commercio che si sono già svolte a Padova, Firenze e Napoli. L’iniziativa proseguirà nei prossimi mesi con nuovi incontri.



Messina: Dobbiamo tutelare patrimonio imprenditoriale italiano

"Il nostro Paese è reso vitale da piccoli imprenditori che trasmettono tra diverse generazioni il saper fare italiano e arricchiscono le filiere

produttive. Dobbiamo tutelare questo patrimonio e dobbiamo farlo insieme al mondo associativo, da sempre interlocutore decisivo per le nostre iniziative", ha affermato Carlo Messina, Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, aggiungendo "il nostro impegno e la nostra presenza capillare vogliono così contribuire allo slancio delle piccole imprese di commercio, turismo e artigianato, per affrontare con una visione di lungo periodo le fasi più complesse dello scenario economico".



Bernabò Bocca, Presidente Federalberghi, ha sottolineato "oggi, siamo accompagnati dal più grande gruppo bancario italiano che si mette al nostro fianco, consentendoci di proseguire nell’intento di fare il bene dell’Italia. Con i finanziamenti destinati alle necessità delle nostre piccole e medie imprese, infatti, si sostiene il sistema Paese, il cui tessuto primario è fatto del lavoro di quelle aziende di prossimità, a volte minime, che con il loro fare operoso riescono ad arricchire i nostri territori".



"Le piccole imprese stanno affrontando una fase complessa che, nonostante le difficoltà, impone di accelerare gli investimenti per mantenere competitività e capacità di crescita. - ha affermato Marco Granelli, Presidente Confartigianato - Per questo oggi serve un credito più vicino agli imprenditori, in grado di comprenderne progetti, competenze, potenzialità e specificità territoriali".



Carlo Sangalli, Presidente Confcommercio, ha concluso, sottolineando che il patto di sistema siglato con Intesa Sanpaolo "si potrà tradurre in interventi e strumenti di accesso al credito che aiuteranno in particolare le microimprese a poter beneficiare di risorse per restare competitive sul mercato".

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