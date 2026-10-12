Wipo-Luiss Business School, gli investimenti immateriali superano i 10mila miliardi di dollari nel 2025

Il direttore generale Daren Tang il 14 ottobre alla Luiss Business School.

(Teleborsa) - Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (Wipo), Daren Tang, sarà il 14 ottobre alle 14.30 alla Luiss Business School, a Roma, in visita istituzionale in Italia. Terrà un keynote per faculty e studenti su investimenti immateriali, sviluppo economico e competitività globale.



Sarà l'occasione per presentare gli ultimi risultati del progetto "Global INTAN-Invest", avviato nel 2023 da Wipo e Luiss, che monitora 32 Paesi, pari a circa il 60% del Pil mondiale nel 2025. Il progetto produce stime tempestive e confrontabili di investimenti come marketing, brand e capitale organizzativo, che sfuggono alla contabilità nazionale tradizionale.



Nel 2025 gli investimenti immateriali hanno superato per la prima volta i 10.000 miliardi di dollari: il 12,8% del Pil delle economie analizzate, contro l'11,8% degli investimenti materiali. Dal 2008 quelli reali in immateriali crescono a un ritmo 3,6 volte superiore a quelli in beni materiali, e tra il 2015 e il 2025 sono cresciuti più rapidamente in 22 delle 29 economie del confronto decennale.



Software, dati, ricerca e sviluppo, marchi, design, capitale organizzativo e competenze sono sempre più determinanti per innovazione e produttività. Per gli organizzatori la partnership colma un divario informativo e aiuta a orientare le politiche su innovazione, trasformazione digitale e crescita sostenibile.



L'evento si terrà in lingua inglese.

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