‘Qui si costruisce la capacità digitale dell’Italia’, a Roma Forum Nazionale delle Telecomunicazioni

‘Qui si costruisce la capacità digitale dell’Italia - Un programma per infrastrutture, servizi e competenze’, con questo titolo si è svolto a Roma il Forum Nazionale delle Telecomunicazioni in Italia 2026, organizzato dae dalle Organizzazioni Sindacalipresso l’Università Luiss Guido Carli.Il traffico dati e i costi crescono, mentre i ricavi diminuiscono, compromettendo la sostenibilità economica della filiera e la sua capacità di investire. Il Presidente di Asstel,, durante il suo intervento spiega come il settore delle telecomunicazioni stia attraversano una fase critica e l’importanza ad oggi di avere “strumenti aggiornati e di prendere decisioni rapide e risolutive per rendere il settore in grado di sostenere la trasformazione digitale, la crescita delle imprese, la modernizzazione della Pubblica Amministrazione e l’autonomia tecnologica del Paese”.Per raggiungere questi obiettivi, secondo Labriola, occorrono “interventi su energia a costi competitivi; servono regole uguali per servizi uguali; è necessario un progressivo allineamento dei limiti elettromagnetici ai parametri europei; serve soprattutto una politica della concorrenza che valuti anche investimenti, qualità delle reti, innovazione e autonomia tecnologica. Nel comparto deioccorre inoltre contrastare il dumping contrattuale, qualificare le imprese che partecipano alle gare e accompagnare la riqualificazione dei lavoratori verso nuove attività legate alla reindustrializzazione del mercato”.Ad oggi l’impatto complessivo delle telecomunicazioni in Italia ha una stima di oltredi PIL nazionale, pari al 6,2% del totale. Nel 2025 i ricavi retail sono stati di, in crescita dell’1%. Complessivamente i ricavi riguardanti i servizi tradizionali, come fonia e dati, evidenziano una contrazione, ma crescono quelli derivanti da altri servizi (ITC come cloud e cybersecurity) per un valore di 6 miliardi di euro, il peso di questi servizi infatti è passato dall’11% nel 2022 al 17% nel 2025.“Un settore che in potenza dovrebbe essere il vero abilitatore della transizione digitale si dibatte da più di un decennio in una crisi strisciante. - ha sottolineato il Segretario Generale di Slc-Cgil,- Per l’ennesimo anno siamo qui a denunciare l’assenza di strumenti legislativi stabili per gestire la riconversione professionale, indispensabile se si vuole davvero proteggere il perimetro occupazionale. Occorre un patto fra tutti gli attori in campo, a partire dal Governo”Secondo il Segretario Generale di Fistel-Cisl,, “per sostenere la transizione servono investimenti nelle reti, nelle competenze e nelle persone, misure sui costi energetici e un contributo dei grandi operatori tecnologici che utilizzano le infrastrutture. È necessario istituire un tavolo di settore stabile e concreto tra Governo, imprese e sindacati: non una sede di confronto meramente formale, ma uno strumento operativo per definire priorità, tempi e impegni verificabili e dare risposte alle trasformazioni della filiera. Un Paese senza carburante digitale rischia di fermarsi. E, nell’economia del futuro, può essere persino peggio che restare senza petrolio”.“Non è più tempo di annunci: servono scelte, strumenti e interventi capaci di dare prospettive industriali e occupazionali al settore. - ha detto il Segretario Generale di UilFPC-Uil- Occorre assumersi responsabilità precise e costruire una strategia industriale che accompagni le trasformazioni tecnologiche tutelando il lavoro, valorizzando le competenze e garantendo condizioni dignitose a chi ogni giorno contribuisce al funzionamento di questa filiera”.Dal 2010 ad oggi il traffico dati fisso ha più che decuplicato il proprio volume, dal 2017 quadruplicato. Per quanto riguarda i dati mobili il traffico raggiunto è più che centuplicato rispetto a quello registrato nel 2010 e decuplicato rispetto al 2017. E va tenuto conto che gran parte della crescita (sia per la rete fissa sia per la rete mobile) è dovuta a big tech e hyperscaler. Infatti, l’85% della capacità di rete è oggi occupata dalle grandi piattaforme che monetizzano la domanda digitale, mentre sulle TLC ricadono investimenti, obblighi e responsabilità settoriali.