Banca d'Italia, debito pubblico in lieve calo a 3.200,8 miliardi ad agosto

Su base annua +118,6 miliardi. Non residenti oltre il 36%.

(Teleborsa) - Il debito delle Amministrazioni pubbliche si è attestato a 3.200,8 miliardi di euro a fine agosto, in calo di 6,1 miliardi rispetto ai 3.207,0 miliardi di luglio, secondo i dati provvisori diffusi dalla Banca d'Italia. Rispetto a dicembre 2025 (3.097,1 miliardi) l'aumento è di 103,8 miliardi, e rispetto ad agosto 2025 (3.082,3 miliardi) di 118,6 miliardi, pari al 3,8%.



Il calo mensile arriva nonostante un fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche di 10,4 miliardi, contro un valore leggermente negativo (-0,7 miliardi) di agosto 2025: il debito è sceso grazie all'utilizzo delle disponibilità liquide del Tesoro, a fronte di rimborsi netti di titoli a medio e lungo termine per 17,8 miliardi.



I titoli a medio e lungo termine ammontano a 2.546,4 miliardi, dai 2.564,1 di luglio. Sommando i dati mensili provvisori, il fabbisogno dei primi otto mesi del 2026 è di circa 89,3 miliardi, contro i circa 75,9 dello stesso periodo del 2025.



Chi detiene il debito



La Banca d'Italia ha ridotto ancora la propria quota: 525,8 miliardi ad agosto (16,4% del totale), da 574,1 miliardi (18,5%) di dicembre 2025. I non residenti, ultimo dato disponibile a luglio, hanno in portafoglio 1.170,9 miliardi, il 36,5% del debito, contro i 1.063,2 miliardi (34,3%) di fine 2025.



Revisioni e rapporto al Pil



I dati recepiscono la notifica del 30 settembre alla Commissione europea nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi, con revisioni di ammontare contenuto: il debito 2025 è stato ritoccato di 1,2 miliardi, a 3.097,1 miliardi, pari al 136,7% del Pil (134,3% nel 2024).

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