Attese positive per MFE A
(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre
Seduta positiva per la società media e di comunicazione italiana, tra i componenti del FTSE Italia Mid Cap, che avanza bene e porta a casa un +1,25%.
Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 2,108 Euro, con stop loss stimato ad un prezzo di 2,003 Euro, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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