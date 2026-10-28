Attese positive per MFE A

(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre

Seduta positiva per la società media e di comunicazione italiana , tra i componenti del FTSE Italia Mid Cap , che avanza bene e porta a casa un +1,25%.





Operatività odierna:

Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 2,108 Euro, con stop loss stimato ad un prezzo di 2,003 Euro, con eventualità di guadagno in tempi brevi.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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