Milano 9:44
49.515 -0,23%
Nasdaq 27-ott
29.651 0,00%
Dow Jones 27-ott
52.378 +0,03%
Londra 9:44
10.661 -0,24%
25.561 -0,12%

Attese positive per MFE A

Finanza
Attese positive per MFE A
(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre
Seduta positiva per la società media e di comunicazione italiana, tra i componenti del FTSE Italia Mid Cap, che avanza bene e porta a casa un +1,25%.


Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 2,108 Euro, con stop loss stimato ad un prezzo di 2,003 Euro, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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