Milano 27-ott
49.628 0,00%
Nasdaq 27-ott
29.651 +1,29%
Dow Jones 27-ott
52.378 +0,03%
Londra 27-ott
10.687 0,00%
Francoforte 27-ott
25.591 0,00%

Borsa: Shanghai in flessione dello 0,62% alle 04:48

L'Indice della Borsa di Shanghai tratta a 3.674,44 punti

In breve, Finanza
Borsa: Shanghai in flessione dello 0,62% alle 04:48
Shanghai riporta un contenuto ribasso dello 0,62% alle 04:48 e continua le contrattazioni a 3.674,44 punti.
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