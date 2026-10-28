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Borsa: Shanghai in flessione dello 0,62% alle 04:48
L'Indice della Borsa di Shanghai tratta a 3.674,44 punti
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28 ottobre 2026 - 04.48
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Shanghai riporta un contenuto ribasso dello 0,62% alle 04:48 e continua le contrattazioni a 3.674,44 punti.
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