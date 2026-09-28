Danieli, Equita taglia target price con 2026 sotto le attese e guidance troppo prudente

(Teleborsa) - Equita ha abbassato a 81 euro per azione (-5%) il target price su Danieli , società quotata su Euronext Milan e tra i maggiori produttori a livello mondiale di macchine e impianti per l'industria metallurgica, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo. Il TP sulle risparmio è stato abbassato a 56 euro (-3%).



Gli analisti scrivono che i risultati 2026 sono complessivamente inferiori alle attese con un miss del 3% a livello di EBITDA (dovuto alla divisione Plant-making che ha risentito di una minore top-line per effetto del phasing dei progetti, solo in parte compensata da una marginalità solida) e un EBIT/utile che risente anche di svalutazioni (non cash) legate al business di Fata (non quantifica ma che Equita pensa spieghino larga parte del miss). Sul fronte positivo, BtB della divisione Plant-making si conferma molto solido in area 1,2x (in linea con le attese) con ordini per 3,3 miliardi di euro (dato che non include importanti ordini presi ma in attesa di financing) e la cassa netta è significativamente migliore delle attese grazie soprattutto agli anticipi. Anche ex-anticipi, la FCF è molto solida a circa 360 milioni di euro.



"La guidance 2027 è sotto le attese ma, a nostro avviso, include elementi fin troppo prudenziali e vediamo spazio per fare meglio - si legge nella ricerca - Inoltre, il forte order intake della divisione Plant-making conferma la solidità dell'equity story, con DAN esposta alla decarbonizzazione e alla ripresa ciclica dell'Europa, al reshoring negli USA, agli investimenti in DRI soprattutto in ME e Africa e all'espansione della capacità produttiva in Asia, inclusa l'India".

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