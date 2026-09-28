FILA, l'assemblea delibera dividendo straordinario di 0,46 euro e integra Collegio Sindacale

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di FILA ha deliberato di distribuire ai soci, a valere sulla riserva "Utili portati a nuovo", un dividendo, straordinario a fini borsistici, pari ad Euro 0,46 per ciascuna azione, la data di stacco cedola, record date e pagamento rispettivamente il 26 ottobre, 27 ottobre e 28 ottobre 2026.



Inoltre, ha nominato Giovanni De Tollis sindaco supplente della società fino all’approvazione assembleare del bilancio relativo all’esercizio 2026.

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