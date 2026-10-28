Ena, Banca Finnat abbassa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Banca Finnat ha abbassato a 0,65 euro per azione (dai precedenti 0,9 euro) il target price su Ena (precedentemente SIF Italia), società attiva nel settore dell'amministrazione degli immobili e quotata su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.



Alla luce dei risultati del primo semestre 2026, gli analisti hanno ridimensionato le aspettative di crescita del Gruppo. La revisione riflette, principalmente, la razionalizzazione del portafoglio di condomìni amministrati, nonché la limitata visibilità sulle prospettive di sviluppo legata all'incertezza sul rinnovo della governance e all'assenza di un nuovo piano industriale. Prevedono, pertanto, un valore della produzione di 4,8 milioni di euro a fine 2026, rispetto ai 6,4 milioni di euro in precedenza stimati e in crescita fino a 6,4 milioni di euro nel 2029 ma a fronte dei 9,6 milioni di euro inizialmente formulati. L'Ebitda lo attendiamo negativo per 99 mila euro a fine 2026, per giungere a 1,1 milioni di euro nel 2029 rispetto ai precedenti 1,5 milioni di euro.



"Nonostante il significativo ridimensionamento delle prospettive, riteniamo che la presenza di un business consolidato, caratterizzato da ricavi ricorrenti derivanti dall'amministrazione condominiale, unitamente alla crescita organica delle attività, al contributo di Mediare e ai benefici attesi dall'efficientamento operativo, possano sostenere un progressivo recupero della redditività", si legge nella ricerca.



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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