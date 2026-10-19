Casta Diva, downgrade a Hold da Banca Finnat con obiettivi del piano non più raggiungibili

(Teleborsa) - Banca Finnat ha tagliato a "Hold" da "Buy" la raccomandazione su Casta Diva Group (CDG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo, aggiornando il target price a 3,47 euro per azione (precedente a 3,50 euro).



Gli analisti ricordano che CDG ha chiuso il primo semestre 2026 con un Valore della Produzione pari a 66 milioni di euro, in crescita dell'11,1% rispetto ai 59,4 milioni del corrispondente periodo del 2025. Il margine operativo lordo (EBITDA) è aumentato del 18,2%, passando da 4 milioni a 4,8 milioni di euro. Il risultato operativo netto (EBIT) si è attestato a 3 milioni di euro, in crescita dell'1,9%. Ha, infine, archiviato i primi sei mesi del 2026 con un utile netto di Gruppo pari a 2,3 milioni di euro a fronte di 2,1 milioni realizzati nel primo semestre 2025 (+11,3%).



Alla luce dei risultati semestrali 2026 e delle indicazioni fornite dalla società sulle prospettive dell'esercizio in corso, Banca Finnat ha rivisto l'outlook quadriennale 2026-2029 dopo che la società ha comunicato che gli obiettivi del Piano industriale al 2026 non risultano più raggiungibili. In particolare, il rinvio delle commesse nell'area del Golfo, previste per la seconda metà del 2026, ha determinato un ridimensionamento dei volumi e dei risultati operativi attesi.











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