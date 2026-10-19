ENA, nessuna lista presentata per il rinnovo del CdA: la società valuterà una nuova assemblea

(Teleborsa) - ENA , società attiva nel settore dell’amministrazione degli immobili, rende noto che, alla scadenza del nuovo termine previsto per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione fissato per oggi 19 ottobre 2026 entro le ore 17:30, non è stata depositata presso la Società alcuna lista per la nomina del suddetto organo sociale.



La società ricorda che l’assemblea degli azionisti è stata convocata in seduta ordinaria per il giorno 22 ottobre 2026, alle ore 17.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 23 ottobre 2026 alle ore 17.30, in seconda convocazione, precisandosi che tuttavia non potrà deliberare in ordine al rinnovo del consiglio di amministrazione tenuto conto sia della mancata presentazione di almeno una lista sia

comunque della mancata presentazione di alcuna proposta da parte dei soci.



La Società "valuterà una prossima data per la quale convocare una nuova assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del consiglio di amministrazione", dandone tempestiva comunicazione al mercato.

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