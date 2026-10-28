Eventi e scadenze del 28 ottobre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Mercoledì 28/10/2026

Appuntamenti:

Festival della Scienza di Genova 2026 - 24ª edizione dell'evento di riferimento per la diffusione della cultura scientifica. Parola chiave per questa edizione sarà "Prospettive". Ci saranno oltre 250 eventi distribuiti in varie location, con mostre e laboratori, con la collaborazione di oltre 300 tra enti di ricerca, università, associazioni, aziende ed editori. Tra gli ospiti, il premio Nobel per la Fisica 2015 Arthur McDonald, la direttrice del Laboratorio di Bioinspired Soft Robotics dell'IIT Barbara Mazzolai, la fisica ex direttrice del CERN Fabiola Gianotti, il neuro-oncologo vincitore del Brain Prize 2025 e del German Cancer Award 2022 Frank Winkler (da giovedì 22/10/2026 a domenica 01/11/2026)

Cibus TEC - Fiere di Parma - Manifestazione internazionale dedicata alle tecnologie per l'industria alimentare e delle bevande, con soluzioni che spaziano dagli ingredienti alla trasformazione, dal confezionamento alla logistica. Organizzata da Koeln Parma Exhibitions, riunisce 1200 espositori e 40.000 professionisti del settore provenienti da oltre 100 Paesi, per presentare innovazioni e tecnologie all'avanguardia. (da martedì 27/10/2026 a venerdì 30/10/2026)

ABS Europe 2026 - Vicenza, Vicenza Exhibition Centre - 1ª edizione della fiera dedicata alla filiera di adesivi, colle, sigillanti, schiume, nastri e resine, organizzata da Italian Exhibition Group (IEG) e A151, in contemporanea con A&T - Automation & Testing ed Expo Industria (da martedì 27/10/2026 a giovedì 29/10/2026)

A&T Vicenza 2026 - Vicenza, Fiera di Vicenza - 4ª edizione di A&T Vicenza - Automation & Testing, la fiera B2B per l'industria e le PMI manifatturiere del Nordest, organizzata da A&T Srl, società acquisita da Italian Exhibition Group (IEG). Sei i focus espositivi: automazione e robotica, intralogistica, digital manufacturing, testing e metrologia, sistemi di controllo e additive manufacturing. In programma oltre 300 espositori, più di 80 convegni e workshop e progetti speciali come l'IA Forum (da martedì 27/10/2026 a giovedì 29/10/2026)

Il Salone del Leasing - Lease 2026 - Milano, Monte Rosa 91 - 9ª edizione dell'importante appuntamento nazionale per l'industria del leasing italiana, dal titolo "Scenari di crescita in un mondo complesso"”. Ideato da Assilea con l'obiettivo di far incontrare gli operatori del settore, oltre a rappresentanti di istituzioni, associazioni e aziende leader. Tra i partecipanti, Antonio Patuelli (Presidente ABI), Paolo Guzzetti (Presidente Assilea), il Viceministro Leo, Angelo Camilli (Vicepresidente Confindustria con delega per il Credito la Finanza e il Fisco), Salvatore Saulino (AD UniCredit Leasing), Massimo Tripuzzi (DG Crédit Agricole Leasing Italia), Gabriele Decò (DG CredemLeasing) e Gregorio De Felice (Chief Economist Intesa Sanpaolo) (da mercoledì 28/10/2026 a giovedì 29/10/2026)

FOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

FOMC - Conferenza stampa di Kevin Warsh

BCE - Inizio della Riunione di politica monetaria a Francoforte

Commissione Semplificazione - Audizione Ferrovie dello Stato - Commissione parlamentare per la semplificazione - Nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione e la trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l'accesso ai servizi, audizione di rappresentanti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

08:00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel 3° trimestre 2026

09:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, interviene in apertura all'evento "Ecosistema industriale italiano delle tecnologie quantistiche: riunione plenaria di presentazione degli esiti della consultazione pubblica"

09:30 - Forum salute e innovazione: rafforzare la competitività in Italia e in Europa - Roma, La Lanterna - Forum promosso da Novartis con Forum in Masseria e Comin & Partners. Al centro del dibattito, condotto da Bruno Vespa, la competitività del settore salute e l'integrazione tra ricerca, innovazione tecnologica e produzione industriale. Intervengono, tra gli altri, i Ministri Antonio Tajani, Gilberto Pichetto Fratin, Orazio Schillaci e Adolfo Urso, il Presidente di Farmindustria Marcello Cattani, il Presidente del CdA di Novartis Giovanni Caforio, e il Presidente di Novartis Pharma International Patrick Horber

09:30 - Green Building Forum Italia 2026 - Roma, Auditorium Parco della Musica, Sala Petrassi - 2ª edizione del Forum nazionale sulla competitività del costruito, organizzato da GBC Italia (Green Building Council Italia). Il confronto sarà dedicato a energia, industria e competitività, a casa, rigenerazione urbana e accessibilità, a territori e sviluppo sostenibile e alle infrastrutture. Tra gli interventi, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida

09:45 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, La Lanterna - Il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, interviene al "Forum salute e innovazione: Rafforzare la competitività in Italia e in Europa"

10:00 - Presentazione del Rapporto ASviS 2026 "L’Italia e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile" - Camera dei Deputati - Presentazione dell'11ª edizione del Rapporto ASviS, che analizza i progressi dell'Italia, dell'Unione europea e del mondo verso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, delineando proposte per accelerare la transizione sostenibile. Tra gli interventi, Enrico Giovannini (Direttore Scientifico dell'ASviS), Pierluigi Stefanini (Presidente dell'ASviS), il ministro Tommaso Foti, Mario Nava, (Direttore generale, DG per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione della Commissione europea), Stefano Scarpetta (Chief Economist dell'OCSE) e Paolo Angelini (Direttore generale della Banca d'Italia)

10:00 - ANIA - "Previdenza Universale: un salvadanaio per le nuove generazioni" - Roma, Palazzo Taverna - Il convegno, organizzato dall'ANIA, sarà l'occasione per un confronto tra istituzioni, autorità e player del settore sul ruolo della previdenza complementare tra le nuove generazioni e sulle proposte di un salvadanaio previdenziale per tutti. Tra gli interventi, Giovanni Liverani (Presidente ANIA), Federico Freni (Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze), Mario Pepe (Presidente COVIP) e Claudio Durigon (Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

10:30 - Assemblea Confartigianato 2026 - Roma, Auditorium Conciliazione - Assemblea di Confartigianato Imprese, con i delegati del Sistema Confederale e rappresentanti di Governo, Parlamento e forze economiche e sociali. Il Presidente di Confartigianato Marco Granelli presenterà le richieste dell'artigianato e delle piccole imprese, a seguire l'intervento del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Quirinale - Celebrazione de "I Giorni della Ricerca", alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

11:15 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Presentazione della "Settimana della sicurezza del bebè in auto" - UNASCA, con il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini

14:00 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Caravelli - Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge l'audizione del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli

15:00 - "Fondo Italiano FlexibleCapital: una nuova soluzione per il capitale di crescita" - Roma, Palazzo Altieri - Evento organizzato da ABI e Fondo Italiano d'Investimento al quale partecipano, tra gli altri, Antonio Patuelli (Presidente ABI), Marco Elio Rottigni (Direttore Generale ABI), Emanuele Orsini (Presidente Confindustria), Angelo Camilli (Vicepresidente di Confindustria per il Credito la Finanza e il Fisco)

16:15 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone - Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini sarà presente alla seconda edizione del GREEN BUILDING FORUM ITALIA – GBC ITALIA

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BOT

Aziende:

Airbus - Risultati di periodo: Q3 2026

Alphabet - Risultati di periodo

Banco Santander - Risultati di periodo: Q3 2026

Basf - Risultati di periodo: Q3 2026

BNP Paribas - Risultati di periodo: Q3 2026

Campari - Risultati di periodo: Q3 2026

Creactives Group - Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2026 e presentazione del bilancio consolidato, deliberazioni sulla destinazione del risultato d’esercizio, nomina del Collegio Sindacale e conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2027-2029 - seconda convocazione

Dassault Systemes - Risultati di periodo: Q3 2026

Deutsche Bank - Risultati di periodo: Q3 2026

eBay - Risultati di periodo: Q3 2026

Endesa - Risultati di periodo: Q3 2026

Farmacosmo - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

FedEx - Risultati di periodo

Finanza.tech - Assemblea: ’Assemblea straordinaria per variazione della sede legale della società Finanza.tech Spa Sb e modifica del relativo articolo dello Statuto Sociale - seconda convocazione

Ford Motor - Risultati di periodo

GE Vernova - Risultati di periodo

GSK - Risultati di periodo: Q3 2026

Honeywell Aerospace - Risultati di periodo

Mercedes-Benz - Risultati di periodo: Q3 2026

Microsoft - Risultati di periodo

Morningstar - Risultati di periodo

Prysmian - CDA: Risultati del III trimestre

Stellantis - CDA: Risultati del terzo trimestre 2026

Technogym - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

UBS - Risultati di periodo: Q3 2026





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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