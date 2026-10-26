Eventi e scadenze: settimana del 26 ottobre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Lunedì 26/10/2026

Appuntamenti:

Festival della Scienza di Genova 2026 - 24ª edizione dell'evento di riferimento per la diffusione della cultura scientifica. Parola chiave per questa edizione sarà "Prospettive". Ci saranno oltre 250 eventi distribuiti in varie location, con mostre e laboratori, con la collaborazione di oltre 300 tra enti di ricerca, università, associazioni, aziende ed editori. Tra gli ospiti, il premio Nobel per la Fisica 2015 Arthur McDonald, la direttrice del Laboratorio di Bioinspired Soft Robotics dell'IIT Barbara Mazzolai, la fisica ex direttrice del CERN Fabiola Gianotti, il neuro-oncologo vincitore del Brain Prize 2025 e del German Cancer Award 2022 Frank Winkler (da giovedì 22/10/2026 a domenica 01/11/2026)

SNIM - Salone Nautico di Puglia - Marina di Brindisi - 22ª edizione dell'appuntamento dedicato alla nautica da diporto, alla cantieristica e alle prospettive di sviluppo dell'economia del mare, con 180 espositori, oltre 300 imbarcazioni e 20.000 metri quadrati di spazi espositivi. Un programma di incontri che coinvolgerà rappresentanti del Governo, delle Regioni, delle istituzioni e delle principali imprese del settore. Tra i partecipanti, il Viceministro Edoardo Rixi e il Ministro Nello Musumeci (da giovedì 22/10/2026 a lunedì 26/10/2026)

Festival delle Regioni e delle Province autonome "L'Italia delle Regioni" - Firenze - 5ª edizione della manifestazione promossa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con la Regione Toscana dal titolo "Il futuro è passato da qui", alla quale partecipano Regioni, Governo, accademici e stakeholder. Sarà presente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Interverranno, tra gli altri, i ministri Valditara, Schillaci, Foti, Urso, Zangrillo, Giorgetti (in videocollegamento) e Calderoli (in video messaggio), il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Fedriga, l'AD di Cassa Depositi e Prestiti Scannapieco e il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Coesione e le riforme Fitto (da domenica 25/10/2026 a martedì 27/10/2026)

Conferenza AGORA 26 "Africa Growth and Opportunity: Research in Action" - Palermo - Conferenza co-organizzata dall'Institute for Economic Development del Gruppo Banca Mondiale, dalla Banca d'Italia e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'evento riunisce dec?isori pubblici, studiosi e rappresentanti del settore privato per un dialogo su ricerca, politiche pubbliche e sulla loro attuazione, creando l'occasione per un confronto sulla crescita delle opportunità di lavoro. Intervento di apertura del Direttore generale della Banca d'Italia Paolo Angelini (da lunedì 26/10/2026 a martedì 27/10/2026)

UE - Consiglio "Agricoltura e pesca" - I ministri dell'Agricoltura cercheranno di concordare una posizione negoziale parziale sulle norme post-2027 per la politica agricola comune (PAC). Discuteranno anche di questioni agricole relative al commercio e punteranno a raggiungere un accordo politico sulle possibilità di pesca nel Mar Baltico per il 2027. Prepareranno inoltre il terreno per la posizione dell'UE in vista della riunione annuale della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) (da lunedì 26/10/2026 a martedì 27/10/2026)

10:00 - ISTAT "Presentazione Rapporto BES 2026 - Tendenze e prospettive del benessere in Italia" - Roma, Aula Magna ISTAT - Presentazione del Rapporto BES 2026 dell’ISTAT, dedicato all’evoluzione del benessere in Italia nei 12 domini di analisi, alle tendenze di lungo periodo e alle disuguaglianze per sesso, età, territorio e titolo di studio, con un approfondimento sui principali cambiamenti socio-economici e demografici del Paese

10:00 - Luiss Research Day - Roma, Campus Luiss, The Dome - Luiss Research Day dal titolo "Political Institutions and the Wealth of Nations". In programma il keynote speech del Premio Nobel per le Scienze economiche 2024 James Robinson, il Luiss Research Award e, nel pomeriggio, la presentazione dei workshop. Tra gli interventi, il Rettore della Luiss Paolo Boccardelli e il Prorettore alla Ricerca Stefano Manzocchi

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Firenze, Salone Cinquecento di Palazzo Vecchio - Cerimonia di apertura della 5ª edizione del Festival delle Regioni e Province autonome 2026, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e altri impegni in città

11:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, interviene a Varsavia alla 9ª edizione della Conferenza Amici dell'Industria, "L'industria europea e le sfide geopolitiche: protezione e rafforzamento della competitività e della sicurezza economica"

11:00 - Assemblea pubblica Federchimica - Milano, The Mall - Assemblea pubblica 2026 di Federchimica, dal titolo "Dalla molecola al prodotto: la chimica all'origine dell'industria", con la tavola rotonda "Industria, salute, energia: quale Europa?". Tra gli interventi, il Presidente di Federchimica Francesco Buzzella, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e il Presidente di Confindustria Emanuele Orsini

12:00 - Camera dei Deputati - Emergenza Covid, audizione Speranza - Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 svolge l'audizione di Roberto Speranza, già Ministro della Salute

15:00 - Assemblea Generale ANEF 2026 - Milano, Auditorium Testori di Palazzo Lombardia - Titolo scelto per l'assemblea dell'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari è "Generazioni in quota. Il futuro della montagna tra sfide e opportunità", Sarà un'occasione di confronto sulle sfide del comparto e sulle prospettive di sviluppo della montagna, con uno sguardo particolare alle nuove generazioni. Interviene, tra gli altri, il ministro Giancarlo Giorgetti (in videocollegamento)

17:00 - ACM - "Ammissione al passivo del credito di lavoro dipendente per contributi previdenziali" - Milano, via Fontana 1 - Convegno organizzato dall'Associazione Concorsualisti Milano per mettere in luce le problematiche che la composizione negoziata affronta nel passivo del credito del lavoratore dipendente quando comprende i contributi previdenziali non versati dal datore di lavoro. All'incontro interverranno Francesco Pipicelli, magistrato del Tribunale di Milano e Rinaldo Pietro Platti, consulente del lavoro. Modera Marco Mistò, consigliere ACM, Gestore della Crisi d'Impresa

17:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Verona, Gallerie Mercatali di Veronafiere - Il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, interviene in presenza, all'assemblea pubblica di Confindustria Verona

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Borgosesia - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Creactives Group - Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2026 e presentazione del bilancio consolidato, deliberazioni sulla destinazione del risultato d’esercizio, nomina del Collegio Sindacale e conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2027-2029 - prima convocazione

eVISO - Assemblea: Approvazione del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2026, presentazione del bilancio consolidato e delibera sulla destinazione del risultato e sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, rinnovo del CdA e del Collegio sindacale, con la nomina dei componenti e la determinazione dei relativi compensi - ore 15:00, in prima convocazione

Sogefi - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Verizon Communication - Risultati di periodo

Whirlpool Corporation - Risultati di periodo

Xenia Hotels & Resorts - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive



Martedì 27/10/2026

Appuntamenti:

Festival della Scienza di Genova 2026 - 24ª edizione dell'evento di riferimento per la diffusione della cultura scientifica. Parola chiave per questa edizione sarà "Prospettive". Ci saranno oltre 250 eventi distribuiti in varie location, con mostre e laboratori, con la collaborazione di oltre 300 tra enti di ricerca, università, associazioni, aziende ed editori. Tra gli ospiti, il premio Nobel per la Fisica 2015 Arthur McDonald, la direttrice del Laboratorio di Bioinspired Soft Robotics dell'IIT Barbara Mazzolai, la fisica ex direttrice del CERN Fabiola Gianotti, il neuro-oncologo vincitore del Brain Prize 2025 e del German Cancer Award 2022 Frank Winkler (da giovedì 22/10/2026 a domenica 01/11/2026)

Festival delle Regioni e delle Province autonome "L'Italia delle Regioni" - Firenze - 5ª edizione della manifestazione promossa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con la Regione Toscana dal titolo "Il futuro è passato da qui", alla quale partecipano Regioni, Governo, accademici e stakeholder. Sarà presente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Interverranno, tra gli altri, i ministri Valditara, Schillaci, Foti, Urso, Zangrillo, Giorgetti (in videocollegamento) e Calderoli (in video messaggio), il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Fedriga, l'AD di Cassa Depositi e Prestiti Scannapieco e il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Coesione e le riforme Fitto (da domenica 25/10/2026 a martedì 27/10/2026)

Conferenza AGORA 26 "Africa Growth and Opportunity: Research in Action" - Palermo - Conferenza co-organizzata dall'Institute for Economic Development del Gruppo Banca Mondiale, dalla Banca d'Italia e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'evento riunisce dec?isori pubblici, studiosi e rappresentanti del settore privato per un dialogo su ricerca, politiche pubbliche e sulla loro attuazione, creando l'occasione per un confronto sulla crescita delle opportunità di lavoro. Intervento di apertura del Direttore generale della Banca d'Italia Paolo Angelini (da lunedì 26/10/2026 a martedì 27/10/2026)

UE - Consiglio "Agricoltura e pesca" - I ministri dell'Agricoltura cercheranno di concordare una posizione negoziale parziale sulle norme post-2027 per la politica agricola comune (PAC). Discuteranno anche di questioni agricole relative al commercio e punteranno a raggiungere un accordo politico sulle possibilità di pesca nel Mar Baltico per il 2027. Prepareranno inoltre il terreno per la posizione dell'UE in vista della riunione annuale della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) (da lunedì 26/10/2026 a martedì 27/10/2026)

Banca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia; Sistema dei pagamenti; Indagine sul credito bancario (BLS): risultati per l'Italia

FOMC - Inizia la riunione di politica monetaria

Cibus TEC - Fiere di Parma - Manifestazione internazionale dedicata alle tecnologie per l'industria alimentare e delle bevande, con soluzioni che spaziano dagli ingredienti alla trasformazione, dal confezionamento alla logistica. Organizzata da Koeln Parma Exhibitions, riunisce 1200 espositori e 40.000 professionisti del settore provenienti da oltre 100 Paesi, per presentare innovazioni e tecnologie all'avanguardia. (da martedì 27/10/2026 a venerdì 30/10/2026)

ABS Europe 2026 - Vicenza, Vicenza Exhibition Centre - 1ª edizione della fiera dedicata alla filiera di adesivi, colle, sigillanti, schiume, nastri e resine, organizzata da Italian Exhibition Group (IEG) e A151, in contemporanea con A&T - Automation & Testing ed Expo Industria (da martedì 27/10/2026 a giovedì 29/10/2026)

A&T Vicenza 2026 - Vicenza, Fiera di Vicenza - 4ª edizione di A&T Vicenza - Automation & Testing, la fiera B2B per l'industria e le PMI manifatturiere del Nordest, organizzata da A&T Srl, società acquisita da Italian Exhibition Group (IEG). Sei i focus espositivi: automazione e robotica, intralogistica, digital manufacturing, testing e metrologia, sistemi di controllo e additive manufacturing. In programma oltre 300 espositori, più di 80 convegni e workshop e progetti speciali come l'IA Forum (da martedì 27/10/2026 a giovedì 29/10/2026)

08:30 - CONFITARMA "Assemblea pubblica e Shipday26" - Roma, Auditorium della Tecnica-Confindustria - All'assemblea di Confitarma, dal titolo "Storia orgoglio visione dell'Italia che naviga", quest'anno verranno festeggiati i 125 anni della Confederazione. Parteciperanno imprese di navigazione, leader nazionali ed internazionali dei diversi settori del reparto merci e passeggeri e dei servizi alla navigazione. Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

09:30 - CRIF Tomorrow Speaks 2026 - "Shaping the direction for 2030 with CRIF Metadata" - Milano, Hotel Magna Pars - 16ª edizione dell’incontro promosso da CRIF sulle sfide e opportunità per il settore finanziario e assicurativo, con focus su competitività, crescita al 2030, intelligenza artificiale, rischi e innovazione digitale. Tra gli interventi, il Managing Director di CRIF, il DG di ABI, e i CEO di ING Italia, FinecoBank, BPER Banca, Findomestic Banca, Crédit Agricole Italia, Cofidis, Agos, Sparkasse, NET Insurance, Zurich Insurance, Poste Vita e Bancomat

09:45 - Forum Economico Moneta “Competere nel nuovo scenario globale” - Roma, Palazzo Colonna - Prima edizione dell'evento organizzato da Moneta e The European House Ambrosetti al quale interverranno, tra gli altri, i presidenti di Pirelli, ISPI, ABI e Confindustria, gli AD di Eni, Enel, Terna, Cdp, Snam, Gruppo FS, ADR, Acea, Poste Italiane, Edison, Bending Spoons e Intesa Sanpaolo, il Vice Chairman di BlackRock e il ministro Giancarlo Giorgetti

10:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Auditorium della Tecnica di Confindustria - Assemblea Pubblica della Confederazione Italiana degli Armatori in occasione del 125° anniversario di costituzione, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

12:30 - Camera dei Deputati - Piano Mattei, audizione Cirielli - Sala del Mappamondo di Montecitorio - Le Commissioni Esteri di Camera e Senato svolgono l'audizione del Viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei, aggiornata al 30 giugno 2026

13:00 - Camera dei Deputati - Rischio idrogeologico, audizione Fico - Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano svolge l'audizione del Presidente della Regione Campania, Roberto Fico

16:00 - Presentazione di ARIANNA, l'assistente digitale dell'INPS - Roma, INPS, Direzione generale - Sala Mancini - L'INPS presenta ARIANNA, il nuovo assistente digitale dell'Istituto basato sull'intelligenza artificiale. Interverranno il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'Innovazione Alessio Butti, il Presidente dell'INPS Gabriele Fava, il Direttore generale Valeria Vittimberga e il Direttore centrale Tecnologia, informatica e innovazione Massimiliano D'Angelo

18:00 - BCE - Christine Lagarde - Francoforte - Cena informale e scambio di vedute tra Christine Lagarde e il Consiglio direttivo della BCE con il Commissario europeo per il Commercio e la sicurezza economica, Maroš Šefcovic

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BTP Short - BTP€i

Aziende:

ASM International - Risultati di periodo: Q3 2026

BNP Paribas - Risultati di periodo: 3Q 2026

Boeing - Risultati di periodo

Coca Cola - Risultati di periodo

Digital Bros - Assemblea: Bilancio

Digital Bros - Assemblea: Assemblea Ordinaria e Straordinaria

eVISO - Assemblea: Approvazione del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2026, presentazione del bilancio consolidato e delibera sulla destinazione del risultato e sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, rinnovo del CdA e del Collegio sindacale, con la nomina dei componenti e la determinazione dei relativi compensi - ore 15:00, in seconda convocazione

Ferretti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Finanza.tech - Assemblea: ’Assemblea straordinaria per variazione della sede legale della società Finanza.tech Spa Sb e modifica del relativo articolo dello Statuto Sociale - prima convocazione

HSBC Holdings - Risultati di periodo: Q3 2026

HSBC Holdings - Risultati di periodo

Invesco - Risultati di periodo

Logitech - Risultati di periodo

Maire - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Novartis - Risultati di periodo

Paypal - Risultati di periodo

Porsche - Risultati di periodo: Q3 2026

Porsche - Risultati di periodo: Rendiconto trimestrale

S&P Global - Risultati di periodo

Visa - Risultati di periodo



Mercoledì 28/10/2026

Appuntamenti:

Festival della Scienza di Genova 2026 - 24ª edizione dell'evento di riferimento per la diffusione della cultura scientifica. Parola chiave per questa edizione sarà "Prospettive". Ci saranno oltre 250 eventi distribuiti in varie location, con mostre e laboratori, con la collaborazione di oltre 300 tra enti di ricerca, università, associazioni, aziende ed editori. Tra gli ospiti, il premio Nobel per la Fisica 2015 Arthur McDonald, la direttrice del Laboratorio di Bioinspired Soft Robotics dell'IIT Barbara Mazzolai, la fisica ex direttrice del CERN Fabiola Gianotti, il neuro-oncologo vincitore del Brain Prize 2025 e del German Cancer Award 2022 Frank Winkler (da giovedì 22/10/2026 a domenica 01/11/2026)

A&T Vicenza 2026 - Vicenza, Fiera di Vicenza - 4ª edizione di A&T Vicenza - Automation & Testing, la fiera B2B per l'industria e le PMI manifatturiere del Nordest, organizzata da A&T Srl, società acquisita da Italian Exhibition Group (IEG). Sei i focus espositivi: automazione e robotica, intralogistica, digital manufacturing, testing e metrologia, sistemi di controllo e additive manufacturing. In programma oltre 300 espositori, più di 80 convegni e workshop e progetti speciali come l'IA Forum (da martedì 27/10/2026 a giovedì 29/10/2026)

ABS Europe 2026 - Vicenza, Vicenza Exhibition Centre - 1ª edizione della fiera dedicata alla filiera di adesivi, colle, sigillanti, schiume, nastri e resine, organizzata da Italian Exhibition Group (IEG) e A151, in contemporanea con A&T - Automation & Testing ed Expo Industria (da martedì 27/10/2026 a giovedì 29/10/2026)

Cibus TEC - Fiere di Parma - Manifestazione internazionale dedicata alle tecnologie per l'industria alimentare e delle bevande, con soluzioni che spaziano dagli ingredienti alla trasformazione, dal confezionamento alla logistica. Organizzata da Koeln Parma Exhibitions, riunisce 1200 espositori e 40.000 professionisti del settore provenienti da oltre 100 Paesi, per presentare innovazioni e tecnologie all'avanguardia. (da martedì 27/10/2026 a venerdì 30/10/2026)

Il Salone del Leasing - Lease 2026 - Milano, Monte Rosa 91 - 9ª edizione dell'importante appuntamento nazionale per l'industria del leasing italiana, dal titolo "Scenari di crescita in un mondo complesso"”. Ideato da Assilea con l'obiettivo di far incontrare gli operatori del settore, oltre a rappresentanti di istituzioni, associazioni e aziende leader. Tra i partecipanti, Antonio Patuelli (Presidente ABI), Paolo Guzzetti (Presidente Assilea), il Viceministro Leo, Angelo Camilli (Vicepresidente Confindustria con delega per il Credito la Finanza e il Fisco), Salvatore Saulino (AD UniCredit Leasing), Massimo Tripuzzi (DG Crédit Agricole Leasing Italia), Gabriele Decò (DG CredemLeasing) e Gregorio De Felice (Chief Economist Intesa Sanpaolo) (da mercoledì 28/10/2026 a giovedì 29/10/2026)

BCE - Inizio della Riunione di politica monetaria a Francoforte

FOMC - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

Commissione Semplificazione - Audizione Ferrovie dello Stato - Commissione parlamentare per la semplificazione - Nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione e la trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l'accesso ai servizi, audizione di rappresentanti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

FOMC - Conferenza stampa di Kevin Warsh

08:00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel 3° trimestre 2026

09:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, interviene in apertura all'evento "Ecosistema industriale italiano delle tecnologie quantistiche: riunione plenaria di presentazione degli esiti della consultazione pubblica"

09:30 - Green Building Forum Italia 2026 - Roma, Auditorium Parco della Musica, Sala Petrassi - 2ª edizione del Forum nazionale sulla competitività del costruito, organizzato da GBC Italia (Green Building Council Italia). Il confronto sarà dedicato a energia, industria e competitività, a casa, rigenerazione urbana e accessibilità, a territori e sviluppo sostenibile e alle infrastrutture. Tra gli interventi, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida

09:30 - Forum salute e innovazione: rafforzare la competitività in Italia e in Europa - Roma, La Lanterna - Forum promosso da Novartis con Forum in Masseria e Comin & Partners. Al centro del dibattito, condotto da Bruno Vespa, la competitività del settore salute e l'integrazione tra ricerca, innovazione tecnologica e produzione industriale. Intervengono, tra gli altri, i Ministri Antonio Tajani, Gilberto Pichetto Fratin, Orazio Schillaci e Adolfo Urso, il Presidente di Farmindustria Marcello Cattani, il Presidente del CdA di Novartis Giovanni Caforio, e il Presidente di Novartis Pharma International Patrick Horber

09:45 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, La Lanterna - Il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, interviene al "Forum salute e innovazione: Rafforzare la competitività in Italia e in Europa"

10:00 - Presentazione del Rapporto ASviS 2026 "L’Italia e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile" - Camera dei Deputati - Presentazione dell'11ª edizione del Rapporto ASviS, che analizza i progressi dell'Italia, dell'Unione europea e del mondo verso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, delineando proposte per accelerare la transizione sostenibile. Tra gli interventi, Enrico Giovannini (Direttore Scientifico dell'ASviS), Pierluigi Stefanini (Presidente dell'ASviS), il ministro Tommaso Foti, Mario Nava, (Direttore generale, DG per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione della Commissione europea), Stefano Scarpetta (Chief Economist dell'OCSE) e Paolo Angelini (Direttore generale della Banca d'Italia)

10:30 - Assemblea Confartigianato 2026 - Roma, Auditorium Conciliazione - Assemblea di Confartigianato Imprese, con i delegati del Sistema Confederale e rappresentanti di Governo, Parlamento e forze economiche e sociali. Il Presidente di Confartigianato Marco Granelli presenterà le richieste dell'artigianato e delle piccole imprese, a seguire l'intervento del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Quirinale - Celebrazione de "I Giorni della Ricerca", alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

14:00 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Caravelli - Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge l'audizione del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli

15:00 - "Fondo Italiano FlexibleCapital: una nuova soluzione per il capitale di crescita" - Roma, Palazzo Altieri - Evento organizzato da ABI e Fondo Italiano d'Investimento al quale partecipano, tra gli altri, Antonio Patuelli (Presidente ABI), Marco Elio Rottigni (Direttore Generale ABI), Emanuele Orsini (Presidente Confindustria), Angelo Camilli (Vicepresidente di Confindustria per il Credito la Finanza e il Fisco)

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BOT

Aziende:

Airbus - Risultati di periodo: Q3 2026

Alphabet - Risultati di periodo

Banco Santander - Risultati di periodo: Q3 2026

Basf - Risultati di periodo: Q3 2026

BNP Paribas - Risultati di periodo: Q3 2026

Campari - Risultati di periodo: Q3 2026

Creactives Group - Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2026 e presentazione del bilancio consolidato, deliberazioni sulla destinazione del risultato d’esercizio, nomina del Collegio Sindacale e conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2027-2029 - seconda convocazione

Dassault Systemes - Risultati di periodo: Q3 2026

Deutsche Bank - Risultati di periodo: Q3 2026

eBay - Risultati di periodo: Q3 2026

Endesa - Risultati di periodo: Q3 2026

Farmacosmo - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

FedEx - Risultati di periodo

Finanza.tech - Assemblea: ’Assemblea straordinaria per variazione della sede legale della società Finanza.tech Spa Sb e modifica del relativo articolo dello Statuto Sociale - seconda convocazione

Ford Motor - Risultati di periodo

GE Vernova - Risultati di periodo

GSK - Risultati di periodo: Q3 2026

Honeywell Aerospace - Risultati di periodo

Mercedes-Benz - Risultati di periodo: Q3 2026

Microsoft - Risultati di periodo

Morningstar - Risultati di periodo

Prysmian - CDA: Risultati del III trimestre

Stellantis - CDA: Risultati del terzo trimestre 2026

Technogym - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

UBS - Risultati di periodo: Q3 2026



Giovedì 29/10/2026

Appuntamenti:

Festival della Scienza di Genova 2026 - 24ª edizione dell'evento di riferimento per la diffusione della cultura scientifica. Parola chiave per questa edizione sarà "Prospettive". Ci saranno oltre 250 eventi distribuiti in varie location, con mostre e laboratori, con la collaborazione di oltre 300 tra enti di ricerca, università, associazioni, aziende ed editori. Tra gli ospiti, il premio Nobel per la Fisica 2015 Arthur McDonald, la direttrice del Laboratorio di Bioinspired Soft Robotics dell'IIT Barbara Mazzolai, la fisica ex direttrice del CERN Fabiola Gianotti, il neuro-oncologo vincitore del Brain Prize 2025 e del German Cancer Award 2022 Frank Winkler (da giovedì 22/10/2026 a domenica 01/11/2026)

A&T Vicenza 2026 - Vicenza, Fiera di Vicenza - 4ª edizione di A&T Vicenza - Automation & Testing, la fiera B2B per l'industria e le PMI manifatturiere del Nordest, organizzata da A&T Srl, società acquisita da Italian Exhibition Group (IEG). Sei i focus espositivi: automazione e robotica, intralogistica, digital manufacturing, testing e metrologia, sistemi di controllo e additive manufacturing. In programma oltre 300 espositori, più di 80 convegni e workshop e progetti speciali come l'IA Forum (da martedì 27/10/2026 a giovedì 29/10/2026)

Cibus TEC - Fiere di Parma - Manifestazione internazionale dedicata alle tecnologie per l'industria alimentare e delle bevande, con soluzioni che spaziano dagli ingredienti alla trasformazione, dal confezionamento alla logistica. Organizzata da Koeln Parma Exhibitions, riunisce 1200 espositori e 40.000 professionisti del settore provenienti da oltre 100 Paesi, per presentare innovazioni e tecnologie all'avanguardia. (da martedì 27/10/2026 a venerdì 30/10/2026)

ABS Europe 2026 - Vicenza, Vicenza Exhibition Centre - 1ª edizione della fiera dedicata alla filiera di adesivi, colle, sigillanti, schiume, nastri e resine, organizzata da Italian Exhibition Group (IEG) e A151, in contemporanea con A&T - Automation & Testing ed Expo Industria (da martedì 27/10/2026 a giovedì 29/10/2026)

Il Salone del Leasing - Lease 2026 - Milano, Monte Rosa 91 - 9ª edizione dell'importante appuntamento nazionale per l'industria del leasing italiana, dal titolo "Scenari di crescita in un mondo complesso"”. Ideato da Assilea con l'obiettivo di far incontrare gli operatori del settore, oltre a rappresentanti di istituzioni, associazioni e aziende leader. Tra i partecipanti, Antonio Patuelli (Presidente ABI), Paolo Guzzetti (Presidente Assilea), il Viceministro Leo, Angelo Camilli (Vicepresidente Confindustria con delega per il Credito la Finanza e il Fisco), Salvatore Saulino (AD UniCredit Leasing), Massimo Tripuzzi (DG Crédit Agricole Leasing Italia), Gabriele Decò (DG CredemLeasing) e Gregorio De Felice (Chief Economist Intesa Sanpaolo) (da mercoledì 28/10/2026 a giovedì 29/10/2026)

UE - Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" (Energia) - I ministri dell'Energia si riuniranno a Lussemburgo per discutere della proposta di regolamento sugli oneri di rete, volta a rendere le bollette dell'energia elettrica dell'UE adeguate alle esigenze future. Procederanno inoltre a uno scambio di opinioni sulla sicurezza energetica nell'immediato e a più lungo termine, nonché sui potenziali obiettivi energetici per il quadro post-2030

"Trade, value chains and financial linkages in the global economy" - Roma, Palazzo Koch - La Banca d'Italia e la BCE organizzano la 5ª edizione della conferenza "Commercio estero, catene del valore e legami finanziari nell'economia globale" che riunisce studiosi di primo piano provenienti dal mondo accademico e dalle istituzioni di policy per discutere i recenti sviluppi del commercio internazionale, delle reti globali di produzione e delle interconnessioni finanziarie, nonché le loro implicazioni macroeconomiche (da giovedì 29/10/2026 a venerdì 30/10/2026)

Vertice UE-Canada - Montréal - Vertice tra Unione europea e Canada, ospitato dal Primo Ministro canadese Mark Carney, con il Presidente del Consiglio europeo António Costa e il Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Al centro del confronto il partenariato strategico, commercio e investimenti, difesa e sicurezza e la mobilità dei giovani (da giovedì 29/10/2026 a venerdì 30/10/2026)

BOJ - Inizia la riunione di politica monetaria

09:30 - Impact of artificial intelligence on the labour market and social security - Roma, Palazzo Wedekind - Seminario dell'ISSA, l'Associazione internazionale della sicurezza sociale, dal titolo "Impact of artificial intelligence on the labour market and social security". Parteciperanno il Segretario generale dell'ISSA Marcelo Abi-Ramia Caetano, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone, il Sottosegretario Alessio Butti, il Presidente dell'INPS Gabriele Fava e il Direttore generale Valeria Vittimberga. In collegamento il Viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali Maria Teresa Bellucci

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Quirinale - Cerimonia di consegna dei Premi ENI Award, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

11:00 - Istat - Censimento permanente delle imprese 2025 - Roma, sede centrale Istat - Presentazione dei primi risultati del Censimento permanente delle imprese 2025 dove parteciperanno ricercatori esperti dell'Istat e relatori esterni. I relatori si confronteranno sull'analisi dei dati preliminari della terza edizione della Rilevazione multiscopo, parte integrante del Censimento permanente delle imprese, che restituisce informazioni relative all'anno 2025

14:15 - BCE - Termine della Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi

14:45 - BCE - Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde

15:00 - Camera dei Deputati - "La cultura liberale", messaggio di Fontana - Sala della Regina di Montecitorio - Seminario "La cultura liberale", nell'ambito del ciclo promosso dalla Camera per l'80° anniversario dell'elezione dell'Assemblea Costituente. Luigi Compagna e Giovanni Orsina dialogano con Nicola Porro, con un messaggio di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana

15:00 - Il fabbisogno informativo delle imprese - Roma, Palazzo Esposizioni - 3° incontro del ciclo di seminari sul presente e sul futuro della statistica ufficiale, organizzato dall'Istat in occasione del Centenario della fondazione dell'Istituto. Il confronto sarà dedicato al fabbisogno informativo delle imprese, nel percorso di avvicinamento alla Conferenza Nazionale di Statistica. Tra gli interventi, l'AD di Bayer Italy Arianna Gregis, il Presidente di Webuild Gian Luca Gregori e l'AD di DAMI Elisabetta Pieragostini

15:00 - Question time - Ministro Urso - Senato della Repubblica - Question time con il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al Senato

15:00 - Assiom Forex - Fall Conference 2026 - Milano, Centro Congressi Fondazione Cariplo - Fall Conference 2026 di ASSIOM FOREX, organizzata in collaborazione con AIAF (Associazione Italiana per l'Analisi Finanziaria), dal titolo "Macro Trends in Financial Markets - La nuova rotta dei mercati tra AI, cybersecurity e finanza digitale". Il confronto sarà dedicato a tesorerie digitali, moneta digitale e digital asset per il mercato europeo e all'impatto dell'IA su servizi e mercati finanziari, tra applicazioni, sicurezza e resilienza. Tra gli interventi, il Presidente di ASSIOM FOREX Massimo Mocio, il Presidente di AIAF Pietro Poletto e il CEO di Microsoft Italy Vincenzo Esposito

16:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, co-presiede la riunione plenaria del Comitato Attrazione Investimenti Esteri (CAIE)

17:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra il Presidente della Repubblica del Costa Rica, Fernandez Delgado

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i

Aziende:

Adidas - Risultati di periodo: Q3 2026

Amazon - Risultati di periodo

Amplifon - Assemblea: Sede ordinaria e straordinaria: Approvazione dell’aumento di capitale riservato a GN Store Nord, mediante emissione di 56 milioni di azioni a servizio dell’acquisizione di GN Hearing, modifiche statutarie per l’adeguamento al D.Lgs. 47/2026, nomina di un amministratore e integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito del perfezionamento dell’acquisizione - ore 12.00 - unica convocazione

Amundi - Risultati di periodo: Q3 2026

AB InBev - Risultati di periodo: Q3 2026

BBVA - Risultati di periodo: Q3 2026

Baxter International - Risultati di periodo

Bristol Myers Squibb - Risultati di periodo

Caterpillar - Risultati di periodo

Lufthansa - Risultati di periodo

Edison - CDA: Approvazione resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2026

Eli Lilly - Risultati di periodo

Elica - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Eurocommercial Properties - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

First Solar - Risultati di periodo

Harley-Davidson - Risultati di periodo

High Quality Food - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Hyatt - Risultati di periodo

ING Groep - Risultati di periodo: Q3 2026

Intel - Risultati di periodo

Italgas - Appuntamento: Comunicato stampa e Conference call - CDA: Presentazione risultati del terzo trimestre 2026

Lloyds Banking Group - Risultati di periodo

Mastercard - Risultati di periodo

Merck - Risultati di periodo

Panasonic Holdings - Risultati di periodo

Prysmian - Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati di periodo

Repsol - Risultati di periodo: Q3 2026

SanDisk - Risultati di periodo

Seri Industrial - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Shell - Risultati di periodo: Q3 2026

Societe Generale - Risultati di periodo: Q3 2026

Starbucks - Risultati di periodo

STMicroelectronics - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

T.RowePrice - Risultati di periodo

TotalEnergies - Risultati di periodo: Q3 2026

Universal Music Group - Risultati di periodo: Q3 2026

Volkswagen - Risultati di periodo: Q3 2026



Venerdì 30/10/2026

Appuntamenti:

Festival della Scienza di Genova 2026 - 24ª edizione dell'evento di riferimento per la diffusione della cultura scientifica. Parola chiave per questa edizione sarà "Prospettive". Ci saranno oltre 250 eventi distribuiti in varie location, con mostre e laboratori, con la collaborazione di oltre 300 tra enti di ricerca, università, associazioni, aziende ed editori. Tra gli ospiti, il premio Nobel per la Fisica 2015 Arthur McDonald, la direttrice del Laboratorio di Bioinspired Soft Robotics dell'IIT Barbara Mazzolai, la fisica ex direttrice del CERN Fabiola Gianotti, il neuro-oncologo vincitore del Brain Prize 2025 e del German Cancer Award 2022 Frank Winkler (da giovedì 22/10/2026 a domenica 01/11/2026)

Cibus TEC - Fiere di Parma - Manifestazione internazionale dedicata alle tecnologie per l'industria alimentare e delle bevande, con soluzioni che spaziano dagli ingredienti alla trasformazione, dal confezionamento alla logistica. Organizzata da Koeln Parma Exhibitions, riunisce 1200 espositori e 40.000 professionisti del settore provenienti da oltre 100 Paesi, per presentare innovazioni e tecnologie all'avanguardia. (da martedì 27/10/2026 a venerdì 30/10/2026)

"Trade, value chains and financial linkages in the global economy" - Roma, Palazzo Koch - La Banca d'Italia e la BCE organizzano la 5ª edizione della conferenza "Commercio estero, catene del valore e legami finanziari nell'economia globale" che riunisce studiosi di primo piano provenienti dal mondo accademico e dalle istituzioni di policy per discutere i recenti sviluppi del commercio internazionale, delle reti globali di produzione e delle interconnessioni finanziarie, nonché le loro implicazioni macroeconomiche (da giovedì 29/10/2026 a venerdì 30/10/2026)

Vertice UE-Canada - Montréal - Vertice tra Unione europea e Canada, ospitato dal Primo Ministro canadese Mark Carney, con il Presidente del Consiglio europeo António Costa e il Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Al centro del confronto il partenariato strategico, commercio e investimenti, difesa e sicurezza e la mobilità dei giovani (da giovedì 29/10/2026 a venerdì 30/10/2026)

G20 - Summit dei Ministri degli Esteri - Atlanta - Riunione, sotto la presidenza statunitense, dei Ministri degli Esteri del G20 (da venerdì 30/10/2026 a sabato 31/10/2026)

INPS - Pubblicazione dell'Osservatorio statistico sulla Cassa Integrazione Guadagni e dell'Osservatorio sul mercato del lavoro

Rating sovrano - EFSF (Fondo europeo di stabilità finanziaria) - Moody's pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano - Spagna - DBRS pubblica la revisione del merito di credito

BOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

Banca d'Italia - Conti finanziari settoriali; Operazioni delle Amministrazioni pubbliche; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Altre Istituzioni finanziarie

09:00 - "Più Borsa, più crescita. L’Italia delle mille quotate" - Milano, Palazzo Mezzanotte - Presentazione della ricerca realizzata dall'Università Bocconi con Borsa Italiana, con testimonianze di società quotate e un approfondimento sul ruolo del mercato dei capitali nel sostenere la crescita economica e gli investimenti produttivi. Saluti introduttivi e chiusura di Fabrizio Testa (AD di Borsa Italiana). Interverranno, tra gli altri, i presidenti di CONSOB, Tamburi Investment Partners, Officina Stellare, Assogestioni, Assonext, Assoreti e AMF Italia, l'AD di SYS-DAT e il DG di Assonime

10:30 - 102ª Giornata Mondiale del Risparmio - Salone delle Fontane, Roma - Evento, organizzato da ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio). Il tema di quest'anno è "Il risparmio nella società che cambia". Interverranno il Presidente di Ipsos, Nando Pagnoncelli, il Presidente di Acri, Giovanni Azzone, il Presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Auditorium Parco della Musica - Cerimonia in occasione dell'85° anniversario di costituzione della SNAM, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento BOT

Aziende:

Astrazeneca - Risultati di periodo

Biesse - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

BP - Risultati di periodo: Q3 2026

Chevron - Risultati di periodo

Colgate-Palmolive - Risultati di periodo

Convergenze - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Credit Agricole - Risultati di periodo: 3Q 2026

Exxon Mobil - Risultati di periodo

Intesa Sanpaolo - CDA: Approvazione del resoconto intermedio al 30 settembre 2026 e deliberazione in merito alla distribuzione di un acconto dividendi

NatWest Group - Risultati di periodo: Q3 2026

OPS eCom - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2026

PUMA - Risultati di periodo: Q3 2026

Sanofi - Risultati di periodo: Q3 2026

Soges Group - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

VNE - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive



Sabato 31/10/2026

Appuntamenti:

Festival della Scienza di Genova 2026 - 24ª edizione dell'evento di riferimento per la diffusione della cultura scientifica. Parola chiave per questa edizione sarà "Prospettive". Ci saranno oltre 250 eventi distribuiti in varie location, con mostre e laboratori, con la collaborazione di oltre 300 tra enti di ricerca, università, associazioni, aziende ed editori. Tra gli ospiti, il premio Nobel per la Fisica 2015 Arthur McDonald, la direttrice del Laboratorio di Bioinspired Soft Robotics dell'IIT Barbara Mazzolai, la fisica ex direttrice del CERN Fabiola Gianotti, il neuro-oncologo vincitore del Brain Prize 2025 e del German Cancer Award 2022 Frank Winkler (da giovedì 22/10/2026 a domenica 01/11/2026)

G20 - Summit dei Ministri degli Esteri - Atlanta - Riunione, sotto la presidenza statunitense, dei Ministri degli Esteri del G20 (da venerdì 30/10/2026 a sabato 31/10/2026)





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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