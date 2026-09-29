Decreto PA, via libera della Camera: dai concorsi al ruolo di CDP

Il decreto passa ora al Senato per la seconda ed ultima lettura in vista dell'approvazione entro il 6 ottobre

(Teleborsa) - Il Decreto PA ottiene il via libera della Camera con 133 voti a favore e 66 voti contrari, passando al Senato per la lettura definitiva, che dovrà essere approvata entro il 6 ottobre. Sul provvedimento, che ha avviato l'ìter parlamentare a inizio settembre, il governo aveva posto la fiducia.



Il Decreto PA è un provvedimento molto ampio, che disciplina i settori della Pubblica amministrazione, come la sanità ed i lavori pubblici, introducendo misure volte a rafforzare la macchina amministrativa, semplificare i concorsi e sostenere le comunità locali. Il decreto, infatti, garantisce anche una maggiore autonomia degli Enti locali, potenziandone alcune funzionalità, ed assicura il supporto di CDP agli Enti locali.



Il sostegno agli Enti locali



Tra le novità c’è l’ampliamento della funzione di supporto di Cassa Depositi e Prestiti agli Enti locali, per la realizzazione di opere finanziate con fondi nazionali, così da compensare la carenza di competenze tecniche a livello locale. Sul fronte della alla riscossione, c'è la possibilità di affidare ad Amco il recupero di crediti tributari e patrimoniali di Comuni ed altri Enti locali.



Reclutamento e concorsi



Il Decreto interviene anche sul fronte del reclutamento e dei concorsi pubblici, stabilendo la piena operatività delle graduatorie vigenti per scorrimenti e stabilizzazioni. Per i concorsi sono state introdotte nuove modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame e per velocizzare l'iter. Approvate anche 500 nuove assunzioni nella polizia di stato. Una norma disciplina le ferie non godute nella PA, mantenendo il divieto di monetizzazione, ma introducendo l'obbligo per l’amministrazione di dimostrare di aver messo il dipendente nelle condizioni di usufruirne.



Le misure per la scuola

Sul fronte scuola, c'è una ridenominazione dei diplomi accademici, per uniformarli ai titoli universitari di 1° e 2° livello. Il testo introduce poi disposizioni specifiche per le graduatorie dei docenti, il potenziamento dei servizi d'infanzia e nuove tutele e semplificazioni per il sistema delle scuole paritarie. Aumentati i fondi dedicati agli interventi per l'inclusione e il sostegno alle persone con disabilità.



Campi Flegrei e Centro Italia

Il Decreto PA è un provvedimento omnibus che include una serie di altre norme, fra cui lo stanziamento di 60 milioni di euro per la realizzazione di alloggi per i lavoratori agricoli. Per i Campi Flegrei, sono state previste risorse per la ricostruzione/messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal bradisismo ed è stato introdotto un contributo di autonoma sistemazione (CAS) per le famiglie evacuate, che vale da 400 a 500 euro mensili, con quote aggiuntive per anziani e disabili. Per il capitolo Ricostruzione del Centro Italia post sisma 2016, viene prorogata fino al 2029 la gestione straordinaria.

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