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USA, Fed Richmond: settore manifatturiero ancora debole a ottobre

L'indice si conferma a -2 punti come a settembre

Finanza, Macroeconomia
USA, Fed Richmond: settore manifatturiero ancora debole a ottobre
(Teleborsa) - Confermato in contrazione l'indice Fed di Richmond sullo stato del settore manifatturiero.

L'indicatore che sintetizza lo stato dell'attività del distretto si porta a ottobre a -2 punti come a settembre e contro un miglioramento fino a zero atteso dagli analisti.

Il dato, pubblicato dal Distretto Fed della capitale della Virginia, evidenzia un miglioramento della componente delle consegne a 0 punti (da -5) mentre quella dei servizi sale a 2 punti da 0.

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