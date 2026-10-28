Francoforte: andamento rialzista per Deutsche Bank
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della prima banca tedesca come assets, con una variazione percentuale del 3,29%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Deutsche Bank mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,52%, rispetto a +1,04% dell'indice della Borsa di Francoforte).
Le tendenza di medio periodo della banca d'affari tedesca si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 30,04 Euro. Supporto stimato a 29,62. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 30,47.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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