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Indicazioni rialziste per Boeing

Finanza
Indicazioni rialziste per Boeing
(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre
Risultato positivo per il colosso dell'aereonautica, parte del Dow Jones, che lievita dello 0,78%.


Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 190,2 USD, con stop loss posto a quota 177,3 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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