Manovra, via libera del Cdm. Meloni: "Concentrate le risorse sulle stesse priorità"

(Teleborsa) - Il Consiglio dei ministri
ha approvato la legge di bilancio per il 2027. "Abbiamo concentrato le risorse che avevamo a disposizione sulle stesse priorità
di questi anni: famiglia, natalità, imprese, potere d'acquisto, salute", ha detto la premier Giorgia Meloni
in conferenza stampa, dicendosi "molto soddisfatta della linearità che abbiamo mostrato lungo questo cammino senza aiuti distribuiti a pioggia". "Se avessimo potuto avremmo fatto molto di più."Irpef e bollo auto
"Alziamo la soglia del secondo scaglione Irpef fino a 55mila euro l'anno
", ha spiegato Meloni: il beneficio massimo è di 500 euro l'anno
. "Qualcuno potrebbe dire che è ancora poco, ma è un provvedimento che va letto con quelli già fatti precedentemente", con cui lo Stato ha rinunciato a "circa 21 miliardi
". Chi ha un reddito di 55mila euro, ha ricordato, pagava all'insediamento 16.550 euro di Irpef, al netto delle detrazioni, e oggi ne paga 15.350: "Un beneficio netto annuale di 1.200 euro, circa 100 euro al mese".
Il bollo auto
diventa strutturale: "Niente bollo sulle auto di piccola e media potenza, fino a 80 kilowatt, e sulle moto", circa il 70% dei veicoli in circolazione. "Verranno smentiti" quanti la ritenevano una "mancetta elettorale": "La misura è strutturale e definitiva." Arrivano anche le targhe personalizzate
, a pagamento.Casa, energia e salute
"Sugli affitti a canone
concordato la cedolare scende al 5%, per chi affitta a giovani fino a 35 anni è all'1%". Con parte delle risorse della Nec energia
, ha detto la premier, "abbiamo deciso di dotare tutte le scuole
di climatizzatori e pompe di calore
" e di finanziare l'efficientamento energetico di università e ospedali: il 2027 è "l'anno dei bandi", con erogazioni dal 2028. "Confermiamo l'energy release
per le imprese energivore, ne introduciamo uno specificatamente dedicato alle Pmi finanziato con 1 miliardo
". Il Fondo sanitario
aumenta di 3,4 miliardi
, a 146,3 miliardi nel 2027, con una quota vincolata al rafforzamento degli stipendi dei medici di pronto soccorso.Famiglia e anziani
"Per ogni bambino
che nasce l’Inps
aprirà una posizione previdenziale, come fosse un piccolo salvadanaio, nel quale lo Stato verserà inizialmente una quota di 100 euro di benvenuto
", ha annunciato Meloni. In quel conto genitori e familiari “potranno continuare negli anni successivi ad alimentare" la somma, che "non sarà tassabile, non sarà pignorabile, non sarà utilizzabile fino ai 18 anni", salvo emergenza straordinaria e con l’autorizzazione di un giudice tutelare. A 18 anni il ragazzo o la ragazza potrà riscattarla "per iscriversi all’università, per avviare un’attività o per alimentarla come futura forma di previdenza complementare".
La manovra aggiunge "per tutti un ulteriore mese" di congedo parentale
: "Per il secondo figlio i mesi retribuiti all’80% aumentano di 2, cioè saranno complessivamente fino a 5, mentre dal terzo figlio sono 6", ha spiegato la premier.
Arriva anche "un voucher sociale
di 300 euro
per gli italiani over 75 con una pensione fino a 28mila euro all’anno": riguarda 5,5 milioni di persone, per un costo complessivo di 1,6 miliardi
. "Il budget può essere utilizzato per spese sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale, per la spesa farmaceutica e per le visite specialistiche. È un aiuto concreto e un modo per dire a milioni di anziani che non sono soli".Le coperture
"Circa 5 miliardi
e più vengono dal settore finanziario", ha spiegato Meloni, con una franchigia di 90mila euro per le popolari e le piccole e un aumento della Tobin tax
. Dal settore energetico
il contributo sarà di 700 milioni
, stessa cifra dal settore giochi
, mentre il taglio ai ministeri vale circa 1 miliardo
. "Non c'è stato margine per trovare un accordo preventivo" con banche e assicurazioni: "Non è una manovra contro qualcuno, ma in un momento complesso abbiamo chiesto di dare una mano a chi ha meno problemi".