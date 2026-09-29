OPAS di Intesa su MPS, autorizzazioni estere a buon punto: via libera per 75% delle richieste

(Teleborsa) - Prosegue a ritmo sostenuto il percorso delle autorizzazioni internazionali per l'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) da 30,6 miliardi di euro lanciata da Intesa Sanpaolo su Banca Monte dei Paschi di Siena . Le procedure coinvolgono circa trenta Paesi nei quali sono presenti le società del perimetro di MPS, Mediobanca e Generali .



Complessivamente sono circa 46 le autorizzazioni richieste alle diverse autorità estere e il gruppo guidato da Carlo Messina ha già ottenuto il via libera incondizionato per più del 75% di esse, fa notare l'ANSA, secondo cui la rapidità con cui sono arrivati i nulla osta viene letta da diversi osservatori anche come un segnale del clima favorevole attorno all'operazione. Fuori dall'Italia, infatti, la Commissione Europea, le autorità antitrust e gli organismi equivalenti al golden power si sono tutti espressi con un'approvazione piena e senza prescrizioni.



La conclusione dell'iter autorizzativo all'estero è attesa nelle prossime settimane, quindi prima della decisione della BCE, prevista tra metà e fine ottobre. Sul fronte nazionale restano invece da definire il pronunciamento dell'Antitrust, atteso per fine novembre, e successivamente quello sul golden power.

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