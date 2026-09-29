OPAS di Intesa su MPS, autorizzazioni estere a buon punto: via libera per 75% delle richieste
(Teleborsa) - Prosegue a ritmo sostenuto il percorso delle autorizzazioni internazionali per l'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) da 30,6 miliardi di euro lanciata da Intesa Sanpaolo su Banca Monte dei Paschi di Siena. Le procedure coinvolgono circa trenta Paesi nei quali sono presenti le società del perimetro di MPS, Mediobanca e Generali.
Complessivamente sono circa 46 le autorizzazioni richieste alle diverse autorità estere e il gruppo guidato da Carlo Messina ha già ottenuto il via libera incondizionato per più del 75% di esse, fa notare l'ANSA, secondo cui la rapidità con cui sono arrivati i nulla osta viene letta da diversi osservatori anche come un segnale del clima favorevole attorno all'operazione. Fuori dall'Italia, infatti, la Commissione Europea, le autorità antitrust e gli organismi equivalenti al golden power si sono tutti espressi con un'approvazione piena e senza prescrizioni.
La conclusione dell'iter autorizzativo all'estero è attesa nelle prossime settimane, quindi prima della decisione della BCE, prevista tra metà e fine ottobre. Sul fronte nazionale restano invece da definire il pronunciamento dell'Antitrust, atteso per fine novembre, e successivamente quello sul golden power.
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