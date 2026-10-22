Pasquarelli Auto, Integrae SIM incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Integrae SIM ha incrementato a 2,30 euro per azione (dai precedenti 2 euro) il target price su Pasquarelli Auto , provider di mobilità quotato su Euronext Growth Milan attivo nel commercio di veicoli nuovi e usati, noleggio e assistenza, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale del 148%.



Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione semestrale e dell'acquisizione del ramo d'azienda V.I.V.A. - Brescia Diesel, gli analisti modificano le stime sia per l'anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, stimano un valore della produzione FY26 pari a 670 milioni di euro ed un EBITDA pari a 16,50 milioni di euro, corrispondente a una marginalità del 2,5%.



Per gli anni successivi, si aspettano che il valore della produzione possano aumentare fino a 940 milioni di euro (CAGR 25-28: 14,5%) nel FY28, con EBITDA pari a 31 milioni di euro (corrispondente ad una marginalità del 3,3%), in crescita rispetto a 12,54 milioni di euro del FY25 (corrispondente ad un EBITDA margin del 2,5%). A livello patrimoniale, infine, secondo le stime la NFP passerà da 97,05

milioni di euro di debito del FY25 a un valore di 114,42 milioni di euro, sempre di debito, nel FY26.

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