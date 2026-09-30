ILPRA, Integrae SIM incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Integrae SIM ha incrementato il target price (a 10,5 euro per azione da 9,0 euro, upside potenziale del 21%) e confermato la raccomandazione (a Buy) sul titolo ILPRA , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del packaging.



Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione semestrale, gli analisti confermano quasi integralmente le stime sia per l'anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, stimano ricavi FY26 pari a 97 milioni di euro e un EBITDA pari a 19,25 milioni di euro, corrispondente a una marginalità del 19,8%.



Per gli anni successivi, si aspettano che i ricavi possano aumentare fino a 130 milioni di euro (CAGR 25-28: 15,7%) nel FY28, con EBITDA pari a 26,40 milioni di euro (corrispondente ad una marginalità del 20,3%), in crescita rispetto a 16,22 milioni di euro del FY25 (corrispondente ad un EBITDA margin del 19,3%). A livello patrimoniale, invece, secondo le aspettative, la NFP potrebbe raggiungere, nel FY26, un valore pari a 20,47 milioni di euro di debito.

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