Circle, Integrae SIM incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Integrae SIM ha incrementato a 18 euro per azione (dai precedenti 11,6 euro) il target price su Circle , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale del 15%.



Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione semestrale e dell'acquisizione di QMAP, gli analisti modificano le stime sia per l'anno in corso che per i prossimi anni. In particolare, stimano un Valore della Produzione FY26 pari a 30,20 milioni di euro e un EBITDA pari a 7,40 milioni di euro, corrispondente ad una marginalità del 24,5%.



Per gli anni successivi, si aspettano che il Valore della Produzione possa aumentare fino a 41 milioni di euro (CAGR 25-29: 13%) nel FY29E, con EBITDA pari a 10,85 milioni di euro (corrispondente ad una marginalità del 26,5%), rispetto a 6,07 milioni di euro del FY25 (corrispondente ad un EBITDA margin del 24,2%). Infine, stimano una NFP Adjusted (comprensiva dei crediti esigibili verso l'Unione Europea, strutturalmente posticipati per regole comunitarie) per il FY26 cash positive pari a 7,57 milioni di euro

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