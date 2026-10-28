Santander conferma tutti gli obiettivi dopo i conti in crescita dei nove mesi

Il fatturato è aumentato dell'8% e l'utile underlying del 16% nel periodo

(Teleborsa) - Banco Santander ha registrato un utile underlying record di 11.176 milioni di euro nei primi nove mesi del 2026, in crescita del 16%. Il risultato - spiega la società - è stato trainato dalla forte attività della clientela e dalla continua implementazione del progetto ONE Transformation, che sta generando miglioramenti in termini di efficienza e maggiori ricavi.



L'utile attribuibile ai soci ha raggiunto i 12.405 milioni di euro, in aumento del 20%. Questo dato include una plusvalenza netta di 1,9 miliardi di euro derivante dal completamento della cessione di Santander Bank Polska a gennaio, parzialmente compensata da oneri per 666 milioni di euro, inclusi i costi di integrazione relativi a TSB e Webster.



Il fatturato totale è aumentato dell'8% a 46.807 milioni di euro. Il margine di interesse è cresciuto del 10% (+7% escludendo fusioni e acquisizioni) a 34.614 milioni di euro e il margine di profitto netto da commissioni è aumentato del 9% (anch'esso +9% escludendo fusioni e acquisizioni) a 10.349 milioni di euro, a testimonianza di una maggiore attività dei clienti, di relazioni più solide con la clientela e di una crescita dei volumi di business in tutte le divisioni globali. Circa il 95% del fatturato del gruppo è legato all'attività dei clienti.



L'outlook

Santander ribadisce tutti i suoi obiettivi per il 2026, che escludono l'impatto delle fusioni e acquisizioni del 2025 e del 2026. Si tratta di una crescita dei ricavi in crescita "mid-single-digit" e di costi inferiori, un utile superiore ai 14,1 miliardi di euro registrati nel 2025 e un coefficiente CET1 compreso tra il 12,8% e il 13%.



Inoltre, conferma il piano triennale presentato durante l'Investor Day dello scorso febbraio: entro il 2028, il gruppo punta a un RoTE superiore al 20%, un utile superiore a 20 miliardi di euro e oltre 210 milioni di clienti, supportati da economie di scala, effetti di rete e continui miglioramenti in termini di produttività e allocazione del capitale.

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