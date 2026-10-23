Holcim alza la guidance annuale sull'EBIT dopo un forte terzo trimestre

(Teleborsa) - Holcim , multinazionale svizzera operante nel settore dei materiali da costruzione, ha comunicato che le vendite nette dei primi nove mesi 2026, pari a 12.586 milioni di CHF, hanno registrato una crescita organica del 5,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel terzo trimestre, le vendite nette sono aumentate del 15,5% in franchi svizzeri (CHF). L'EBIT ricorrente dei nove mesi è cresciuto, su base organica, dell'11,8%, raggiungendo i 2.414 milioni di CHF rispetto al periodo corrispondente dell'anno precedente. Nel terzo trimestre, l'EBIT ricorrente ha segnato un incremento del 16,8% in CHF. Holcim ha riportato un aumento di 10 punti base nel margine dell'EBIT ricorrente nei nove mesi, portandolo al 19,2%; il trend positivo registrato nel terzo trimestre ha favorito l'espansione del margine dall'inizio dell'anno.



"Nei primi nove mesi dell'anno, abbiamo conseguito una crescita solida e redditizia, con un margine dell'EBIT ricorrente ai vertici del settore, grazie a una maggiore domanda da parte dei clienti per la nostra offerta ad alto valore aggiunto, a una rigorosa disciplina sui costi e all'eccellenza operativa - ha detto il CEO Miljan Gutovic - Il nostro slancio si è intensificato nel terzo trimestre, con una crescita a doppia cifra sia per le vendite nette che per l'EBIT ricorrente, espressi in franchi svizzeri".



Sulla base dei solidi risultati ottenuti, Holcim ha rivisto al rialzo le previsioni per l'intero anno 2026 relative all'EBIT ricorrente: crescita delle vendite nette e dell'EBIT ricorrente verso la fascia alta degli obiettivi del piano "NextGen Growth 2030"; crescita organica delle vendite nette di circa il 5%; crescita organica dell'EBIT ricorrente compresa tra il 10% e il 12%; ulteriore incremento del margine dell'EBIT ricorrente; free cash flow di circa 2 miliardi di CHF.

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