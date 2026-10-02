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DBA Group, Equita alza target price con data center ed energy che sostengono la crescita

Finanza, Consensus
DBA Group, Equita alza target price con data center ed energy che sostengono la crescita
(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 5,9 euro per azione (+4%) il target price su DBA Group, società specializzata in consulenza, ingegneria e soluzioni ICT per infrastrutture mission-critical quotata su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione "Buy" dopo che i messaggi della conference call sono stati positivi, sia per sull'outlook per il secondo semestre 2026 che sulle prospettive di crescita incluse nel piano.

Sul fronte dell'M&A, la società sta valutando acquisizioni in Italia e Spagna con l'obiettivo di acquisire know-how in attività di nicchia oggi non presidiate, come le attività di gestione del ciclo delle acque, o ampliare le opportunità di accesso alla clientela. Per quanto riguarda la struttura finanziaria: il management ha ribadito un approccio prudente, con NFP/EBITDA sotto 1,5x lungo tutto l'arco di piano; la politica di remunerazione degli azionisti prevede un payout fino a un massimo del 35%, ed eventuali buyback opportunistici.

Il broker conferma la raccomandazione a Buy poichè ritiene che le valutazioni attuali, ossia 4,6/4,2x EV/EBITDA adj. 2026/27 e 7,9/7,7x P/E adj., non riflettano: le prospettive di crescita dell'EBITDA adj. del +4% CAGR nel 2025-28/30, trainata dalla divisione EPM che è esposta alla crescita strutturale degli end-markets data center ed energy; l'opzionalità legata all'M&A, per acquisire competenze di nicchia in Italia o espandersi nel mercato spagnolo, con una potenza di fuoco di circa 15 milioni di euro.
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