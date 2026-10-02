DBA Group, Equita alza target price con data center ed energy che sostengono la crescita

(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 5,9 euro per azione (+4%) il target price su DBA Group , società specializzata in consulenza, ingegneria e soluzioni ICT per infrastrutture mission-critical quotata su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione "Buy" dopo che i messaggi della conference call sono stati positivi, sia per sull'outlook per il secondo semestre 2026 che sulle prospettive di crescita incluse nel piano.



Sul fronte dell'M&A, la società sta valutando acquisizioni in Italia e Spagna con l'obiettivo di acquisire know-how in attività di nicchia oggi non presidiate, come le attività di gestione del ciclo delle acque, o ampliare le opportunità di accesso alla clientela. Per quanto riguarda la struttura finanziaria: il management ha ribadito un approccio prudente, con NFP/EBITDA sotto 1,5x lungo tutto l'arco di piano; la politica di remunerazione degli azionisti prevede un payout fino a un massimo del 35%, ed eventuali buyback opportunistici.



Il broker conferma la raccomandazione a Buy poichè ritiene che le valutazioni attuali, ossia 4,6/4,2x EV/EBITDA adj. 2026/27 e 7,9/7,7x P/E adj., non riflettano: le prospettive di crescita dell'EBITDA adj. del +4% CAGR nel 2025-28/30, trainata dalla divisione EPM che è esposta alla crescita strutturale degli end-markets data center ed energy; l'opzionalità legata all'M&A, per acquisire competenze di nicchia in Italia o espandersi nel mercato spagnolo, con una potenza di fuoco di circa 15 milioni di euro.

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