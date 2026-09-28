Ecomembrane, Equita alza target price con risultati in forte crescita nel primo semestre

(Teleborsa) - Equita ha incrementato a 7,5 euro per azione (+15%) il target price su Ecomembrane , società cremonese quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio e di contenimento dei gas per la produzione di energia verde, confermando la raccomandazione "Buy" dopo le indicazioni positive dalla semestrale che riporta risultati in fortissima crescita su anno (ricavi +117%) e leggermente sopra le attese a livello di EBITDA.



"Confermiamo view positiva - si legge nella ricerca - riteniamo che la società possa beneficiare di un altro round di incentivazione attribuito al settore, attualmente già in discussione tra Governo ed EU e sostenuto dall'attuale contesto geopolitico che richiama una maggiore crescita nel comparto dei biogas/biometano".



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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