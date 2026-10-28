SOL si rafforza in Polonia con l'acquisizione del 100% di Wentimed

(Teleborsa) - SOL , società quotata su Euronext Milan e attiva nei settori dei gas tecnici e medicinali e dell'assistenza medicale a domicilio, ha rafforzato la propria posizione in Polonia con l'acquisizione del 100% di Wentimed. Fondata nel 2014 da Piotr Compala, che ne ha guidato la crescita favorendo un rapido e significativo sviluppo, nel 2025 Wentimed ha raggiunto un fatturato di oltre 40 milioni di PLN (oltre 9 milioni di euro) e attualmente impiega oltre 100 dipendenti interni ed esterni. Compala continuerà a lavorare in Wentimed a fianco di SOL per la fase di transizione. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell'accordo.



L‘operazione conferma l'impegno del Gruppo SOL-VIVISOL nell'ampliare l'offerta di servizi sul territorio polacco, lavorando in stretta sinergia con le società acquisite nel 2018 e già affermate sul territorio Pallmed, Medseven e Medseven Care. L'ingresso di Wentimed consente di potenziare e ampliare significativamente le linee terapeutiche storiche già fornite da Pallmed, in particolare nell'ambito della ventilazione meccanica (sia domiciliare che stazionaria) e delle cure palliative. Contestualmente, l'acquisizione arricchisce l'offerta complessiva introducendo nuove linee di business dedicate ai pazienti polacchi, tra cui: riabilitazione domiciliare; sssistenza infermieristica domiciliare; ossigenoterapia domiciliare.



"Questa acquisizione rafforzerà la nostra presenza in Polonia, un Paese dinamico dove operiamo già da alcuni anni nel settore dell'home care - ha commentato l'AD Aldo Fumagalli Romario - Desideriamo ringraziare Piotr Compala per la proficua collaborazione che ha portato alla conclusione di questo accordo. Lavorando a stretto contatto con il team di Wentimed, sono certo che svilupperemo con successo nuove opportunità di crescita, beneficiando del know-how, della solidità e della scala internazionale di Vivisol".

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