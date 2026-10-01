L'indice del settore chimico procede in negativo (-4,42%), scambi al ribasso per SOL
(Teleborsa) - Segno meno per il comparto chimico italiano a dispetto dell'andamento tonico evidenziato dal settore Chimico europeo.
Il FTSE Italia Chemicals ha chiuso a quota 52.906 in calo di 2.449,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Chemicals chiude in positivo a 1.558, dopo aver avviato la seduta a 1.549.
Tra le medie imprese quotate sul listino milanese, chiusura negativa per SOL, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 4,42%.
Tra i titoli a bassa capitalizzazione dell'indice chimico, chiusura in rosso per Aquafil, che termina la seduta segnando un calo del 3,16%.
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