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Pesante il comparto chimico italiano (-1,67%), si concentrano le vendite su SOL

Finanza, Indici settoriali
Pesante il comparto chimico italiano (-1,67%), si concentrano le vendite su SOL
(Teleborsa) - Si muove in territorio negativo l'indice del settore chimico a dispetto della cautela evidenziata dal settore Chimico europeo.

Il FTSE Italia Chemicals ha chiuso a quota 57.608,8 in contrazione di 979,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Chemicals è risultato stabile a 1.604, dopo aver avviato la seduta a 1.604.

Tra le azioni del Ftse MidCap, chiusura in rosso per SOL, che termina la seduta segnando un calo dell'1,67%.

Tra le small-cap di Milano, giornata incolore per Aquafil, che chiude la giornata del 27 ottobre con una variazione percentuale negativa dell'1,03% rispetto alla seduta precedente.


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