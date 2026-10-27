Pesante il comparto chimico italiano (-1,67%), si concentrano le vendite su SOL
(Teleborsa) - Si muove in territorio negativo l'indice del settore chimico a dispetto della cautela evidenziata dal settore Chimico europeo.
Il FTSE Italia Chemicals ha chiuso a quota 57.608,8 in contrazione di 979,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Chemicals è risultato stabile a 1.604, dopo aver avviato la seduta a 1.604.
Tra le azioni del Ftse MidCap, chiusura in rosso per SOL, che termina la seduta segnando un calo dell'1,67%.
Tra le small-cap di Milano, giornata incolore per Aquafil, che chiude la giornata del 27 ottobre con una variazione percentuale negativa dell'1,03% rispetto alla seduta precedente.
```