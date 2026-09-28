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Andamento negativo per l'indice del settore chimico (-0,90%), flessione controllata per SOL

Finanza, Indici settoriali
Andamento negativo per l'indice del settore chimico (-0,90%), flessione controllata per SOL
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il comparto chimico italiano, preannunciato dall'andamento debole del settore Chimico europeo.

Il FTSE Italia Chemicals ha chiuso la giornata a quota 53.885,8, in diminuzione dello 0,90%. Flessione controllata invece dell'indice EURO STOXX Chemicals che evidenzia una leggera diminuzione rispetto alla precedente chiusura a quota 1.545, dopo che ha esordito a 1.556.

Tra i titoli a media capitalizzazione dell'indice chimico, debole la giornata per SOL, che porta a casa un calo dello 0,90%.


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