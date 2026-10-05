Rialzo in agguato per SOL

(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre

Protagonista il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari , tra i titoli dell'indice FTSE Italia Mid Cap , che chiude la seduta con un rialzo del 2,22%.





Operatività odierna:

Le implicazioni tecniche di SOL presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 55,2 Euro, con stop loss individuato in area 52,99 Euro, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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