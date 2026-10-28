Startup, a Torino nasce New Altitude: ticket fino a 400mila euro e 12 mesi di supporto

Promossa da Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Sviluppo e Crescita CRT e Intesa Sanpaolo Innovation Center con Neva Sgr, punta a sostenere fino a 30 startup in tre anni

(Teleborsa) - Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Sviluppo e Crescita CRT e Intesa Sanpaolo Innovation Center, insieme a Neva Sgr in qualità di investment partner, hanno annunciato il lancio di New Altitude - Torino Scaling Platform. La piattaforma combina investimenti diretti e accompagnamento personalizzato per startup ad alto potenziale. L'iniziativa dà seguito all'impegno avviato dai partner a partire dal 2019 per lo sviluppo dell'ecosistema dell'innovazione torinese.



Il programma è gestito con il supporto operativo di Pronto Ventures, venture platform con sede alle OGR di Torino guidata da Martin Olczyk. Prevede investimenti tra 200.000 e 400.000 euro per startup, in equity o quasi-equity e modulati in base alla maturità di ciascuna, con l'obiettivo di sostenere fino a 30 imprese nei primi tre anni. All'investimento si affiancano 12 mesi di supporto operativo personalizzato, con workshop e confronti con mentor, esperti internazionali e altri founder del portafoglio. Il percorso facilita inoltre l'accesso a università, centri di ricerca, istituzioni di governo, aziende e investitori.



Le candidature, rivolte a startup italiane ed estere, resteranno aperte tutto l'anno con valutazione progressiva, superando la scansione in batch dei programmi di accelerazione tradizionali. La piattaforma si rivolge prevalentemente a realtà early-stage con prodotto già validato e traction documentata. La selezione terrà conto di qualità del team, solidità tecnologica e potenziale di mercato. Il supporto sarà orientato anche a favorire l'assunzione di personale specializzato sul territorio e le collaborazioni con il sistema universitario e le filiere industriali piemontesi. Le startup interessate possono inviare il proprio pitch deck all'indirizzo pitch@prontoventures.vc.



Secondo il Global Startup Ecosystem Report 2026 di Startup Genome, dal 2021 il valore dell'ecosistema torinese è cresciuto del 130%, raggiungendo circa 3 miliardi di dollari.



"La capacità di creare continuità tra sviluppo tecnologico, crescita delle imprese e accesso al capitale è decisiva per consolidare l'ecosistema dell'innovazione. Con New Altitude diamo concretezza a questa visione, sostenendo nuove imprese ad alto potenziale nei loro percorsi di crescita e nell'accesso a nuovi mercati. La nostra ambizione è affermare Torino come snodo europeo dell'innovazione, connettendo il suo patrimonio scientifico e industriale ai talenti e ai capitali internazionali, per far crescere sul territorio imprese capaci di competere su scala globale", ha dichiarato Alberto Anfossi, Segretario Generale di Fondazione Compagnia di San Paolo.



"New Altitude rappresenta per noi un esempio concreto del valore che nasce quando si sceglie di lavorare insieme, mettendo a sistema competenze, risorse e relazioni per perseguire un obiettivo comune. Credo profondamente che le sfide dell'innovazione e dello sviluppo non possano essere affrontate da soli: è attraverso la collaborazione tra istituzioni, investitori e attori dell'ecosistema che possiamo creare opportunità più solide e generare risultati di maggiore impatto. Per Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, questa iniziativa rafforza l'azione nell'impact investing, con un valore che va oltre il sostegno alle singole startup: significa contribuire a rafforzare l'ecosistema dell'innovazione di Torino e del Piemonte, favorire la nascita e la crescita di nuove imprese e creare ricadute positive e durature per il territorio. È questa la forza del fare insieme: trasformare obiettivi condivisi in opportunità concrete di sviluppo economico e sociale", ha affermato Cristina Di Bari, Presidente di Fondazione Sviluppo e Crescita CRT.



"In sei anni abbiamo contribuito alla crescita dell'ecosistema dell'innovazione di Torino, rafforzandone il posizionamento internazionale e portando sul territorio competenze di eccellenza. New Altitude rappresenta l'evoluzione di questo percorso, in linea con gli obiettivi del Piano d'Impresa di Intesa Sanpaolo di sostenere la crescita di startup e scaleup e abilitare iniziative di ecosistema. Con un modello che combina capitali, competenze e connessioni industriali, vogliamo attrarre e valorizzare talenti e competenze, accompagnare la crescita internazionale delle imprese innovative e contribuire a rendere l'ecosistema torinese sempre più dinamico, competitivo e resiliente, capace di generare sviluppo sostenibile per il Paese", ha commentato Viviana Bacigalupo, Direttrice Generale di Intesa Sanpaolo Innovation Center.

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