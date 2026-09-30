Nasce Silicon Startup: il network per la nuova generazione di innovatori

(Teleborsa) - Continua a crescere il settore delle Startup innovative, contando in Italia 11.739 realtà, mentre gli investimenti in venture capital hanno raggiunto 813 milioni di euro suddivisi in 145 round. Di queste, le realtà nelle prime fasi di sviluppo (Pre-Seed e Seed) rappresentano il 59% delle operazioni, mentre il 68% dei capitali si concentra nei round Series A e Series B o successivi.



Nasce così Silicon Startup guidata da Davide De Luca, con l’obiettivo di connettere i nuovi progetti imprenditoriali con le risorse necessarie per svilupparli e di far evolvere quella he era nata come una semplice community basata sul networking informale in un modello strutturato di supporto ai founder.



Il nuovo format, fondato insieme agli imprenditori Giampaolo Esposito e Piergiorgio Pierani, seleziona quattro startup per evento, chiamandole a presentare il proprio progetto attraverso un pitch di cinque minuti e a confrontarsi per i successivi quindici minuti con quattro esperti, tra imprenditori, advisor e investitori. Dopo l’appuntamento, gli organizzatori continuano ad aiutare la startup ad ampliare il proprio network. Il modello di business si basa principalmente sulle sponsorizzazioni da parte di aziende interessate a

entrare in contatto con l’ecosistema dell’innovazione.



"In Italia le idee non mancano e i capitali ci sono, ma si concentrano nelle fasi più avanzate: per chi parte da zero resta spesso difficile accedere alle competenze e alle relazioni necessarie per trasformare un’intuizione in un’impresa", spiega Davide De Luca, co-founder di Silicon Startup, aggiungendo "vogliamo intervenire in questo spazio, aiutando i founder a strutturare il progetto, a misurarsi con il mercato e a incontrare gli interlocutori più adatti alla propria fase di sviluppo".



"In questa direzione - sottolinea - si inserisce anche la nuova partnership con Atlas Next, strategica per portare le startup più promettenti sui mercati internazional".

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