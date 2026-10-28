Unipol, conclusa in anticipo l’offerta in Borsa dei diritti di opzione non esercitati

(Teleborsa) - Unipol Assicurazioni informa che, nella prima seduta dell’offerta su Euronext Milan (l’“Offerta in Borsa”), tenutasi in data odierna, sono stati venduti tutti i n. 11.321.451 diritti di opzione non esercitati nel periodo di opzione (i “Diritti Inoptati”), che attribuiscono il diritto alla sottoscrizione di massime n. 1.918.890 azioni ordinarie Unipol di nuova emissione (le “Nuove Azioni”), corrispondenti a circa l’1,58% del totale delle Nuove Azioni rivenienti dall’aumento di capitale in opzione.



L’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito dell’Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle relative Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, entro e non oltre domani 29 ottobre 2026.



I Diritti Inoptati saranno messi a disposizione degli acquirenti tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. e potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni – aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare – al prezzo di Euro 20,56 per Nuova Azione, nel rapporto di n. 10 Nuove Azioni ogni n. 59 Diritti Inoptati acquistati.



Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell’Offerta in Borsa dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati al termine del 29 ottobre 2026, con disponibilità in pari data.



La società ricorda che, nel corso del periodo di offerta in opzione, iniziato il 12 ottobre 2026 e conclusosi il 26 ottobre 2026, sono stati esercitati n. 706.014.237 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 119.663.430 Nuove Azioni, pari a circa il 98,42% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 2.460.280.120,80.

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