Unipol, aumento di capitale sottoscritto al 98,42% per 2,46 miliardi

I diritti inoptati saranno offerti il 28 e 29 ottobre, salvo chiusura anticipata

(Teleborsa) - Unipol Assicurazioni rende noto che oggi si è concluso il Periodo di Offerta agli azionisti Unipol delle massime 121.582.320 azioni ordinarie di nuova emissione di Unipol rivenienti dall’aumento di capitale in opzione, deliberato il 7 ottobre 2026 dal

Consiglio di Amministrazione a valere sulla delega conferita all’organo amministrativo dall’Assemblea Straordinaria del 30 luglio 2026.



Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 12 ottobre 2026 e conclusosi in data odierna, sono stati esercitati 706.014.237 diritti di opzione per la sottoscrizione di 119.663.430 Nuove Azioni, pari a circa il 98,42% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 2.460.280.120,80.



I principali azionisti aderenti al patto di sindacato vigente sulla Società, nonché altri azionisti della stessa, hanno dato integrale esecuzione agli impegni di sottoscrizione della quota di rispettiva spettanza dell’Aumento di Capitale, assunti nel corso del mese di giugno 2026 e, da ultimo, il 29 giugno 2026, sottoscrivendo complessivamente 61.126.720 Nuove Azioni, per un controvalore

complessivo pari a Euro 1.256.765.363,20.



I rimanenti 11.321.451 diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Offerta (Diritti Inoptati), che danno diritto alla sottoscrizione di massime 1.918.890 Nuove Azioni, pari a circa l’1,58% del totale delle Nuove Azioni offerte, per il residuo controvalore complessivo pari a Euro 39.452.378,40, saranno offerti in Borsa da Unipol, nelle sedute del 28 ottobre 2026 e del 29 ottobre 2026, salvo chiusura anticipata dell’offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 28 ottobre 2026.



Nel corso della seduta del 28 ottobre 2026 sarà offerto l’intero quantitativo dei Diritti Inoptati; nel corso della seduta del 29 ottobre 2026 saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.



I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni al prezzo di Euro 20,56 per Nuova Azione, da imputarsi quanto a Euro 4,69 a capitale sociale e quanto alla rimanente parte a sovrapprezzo, nel rapporto di 10 Nuove Azioni ogni 59 Diritti Inoptati acquistati.



L’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito dell’Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli: entro e non oltre il 29 ottobre 2026, con pari valuta, nel caso in cui l’Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 28 ottobre 2026, o entro e non oltre il 30 ottobre 2026, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti nella prima seduta e l’Offerta in Borsa si chiuda il 29 ottobre 2026.

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