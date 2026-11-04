Reway Group, revocata oggi da EGM

Rinova BidCo ha dato corso alla procedura congiunta sul residuo 1,087% del capitale

(Teleborsa) - Le azioni Reway Group sono state revocate oggi dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan, previa sospensione nelle sedute del 2 e 3 novembre. Il delisting fa seguito al completamento dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Rinova BidCo sulla società.



L'offerente, venuto a detenere 38.382.830 azioni, rappresentative del 98,913% del capitale di Reway, ha esercitato il diritto di acquisto e, contestualmente, ha adempiuto all'obbligo di acquisto, dando pertanto corso alla procedura congiunta per l'acquisto delle residue 421.972 azioni, pari al 1,087% del capitale.



Sulla base del corrispettivo unitario di 10,31 euro, tale procedura ha un controvalore di 4.350.531,32 euro.



Decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del controvalore complessivo, il diritto dei titolari delle azioni residue di ottenere il pagamento del corrispettivo della procedura congiunta si estinguerà per prescrizione e l'offerente avrà diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate e non riscosse.

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